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港澳學生雲嘉體驗營 領略台灣多元歷史文化

記者陳宥菘／即時報導
陸委會及策進會26、27日舉辦「2024雲遊迴嘉：港澳同學歷史文化體驗營」，帶領20位來自各大專院校的港澳學生探訪雲嘉特色景點，領略台灣豐富多元的歷史文化。（策進會提供）
陸委會及策進會26、27日舉辦「2024雲遊迴嘉：港澳同學歷史文化體驗營」，帶領20位來自各大專院校的港澳學生探訪雲嘉特色景點，領略台灣豐富多元的歷史文化。（策進會提供）

陸委會及策進會26、27日舉辦「2024雲遊迴嘉：港澳同學歷史文化體驗營」，帶領20位來自各大專院校的港澳學生探訪雲嘉特色景點，透過深度導覽領略台灣豐富多元的歷史文化。陸委會表示，台灣社會具有海納百川、包容多元文化的豐富面貌，鼓勵同學多參與各式活動，並歡迎同學把台灣當作第二個家，畢業後留台發展。

根據策進會新聞稿，體驗營安排同學探訪雲林故事館、涌翠閣、虎尾鐵橋、布袋漁港及故宮南院等地，多數同學是第一次到雲林和嘉義，對於深度走訪歷史文化景點，皆充滿好奇，並對雲林故事館、涌翠閣留下深刻印象。  

就讀世新大學的港生王同學表示，雲林故事館的導覽老師以說故事的方式介紹各鄉鎮的歷史故事、草根文化與特色產品，非常有趣，令人印象深刻。來自澳門、就讀政治大學的林同學表示，雲林故事館、涌翠閣的日式歷史建築活化再利用，以及結合在地特色的文創商品，讓他想起故鄉澳門，除了葡式蛋塔，也有許多葡式風格的歷史建築，別有一番風情。

陸委會港澳蒙藏處科長蔡孟潔與策進會同仁參與體驗營，並與港澳同學交流。蔡孟潔表示，台灣社會自由、民主、開放，具有海納百川、包容多元文化的豐富面貌，鼓勵同學多參與各式活動，接觸不同文化，領略台灣人文與自然之美，也可多結交朋友，拓展彼此視野，並歡迎同學把台灣當作第二個家，畢業後留台發展，實現理想，為台灣社會注入新活力。

蔡孟潔指出，陸委會與策進會將持續舉辦「港澳學生畢業留台評點制講座」、「港澳學生就創業座談」、「台港澳學生職涯啟航培訓營」等各式活動，協助港澳學生融入台灣社會，並為留台發展預做準備。

蔡孟潔也提到近期即將舉辦的港澳活動，包含「好友港節」市集將於11月2日及3日在台北華山1914文創園區登場，11月15日在中山大學的「港澳學生畢業留台評點制講座」，以及12月13日在桃園市舉辦「關懷港澳人士居留定居座談會」等。

澳門 故宮

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