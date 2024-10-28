AIT處長谷立言：半導體產業非零和 台美互補

美國在台協會（AIT）處長谷立言認為，台美在半導體產業上是互補關係。（記者林伯東／攝影）

美國總統大選在即，如果共和黨 候選人川普 當選，現行印太戰略是否會受到衝擊？美國在台協會(AIT)處長谷立言 日前受訪表示「變化不大」，並針對「半導體去台化」做說明，認為台美在半導體產業上是互補關係。

谷立言近日接受網路頻道「敏迪選讀」專訪。主持人問及，其中一位美國總統候選人的戰略被認為是更傾向單邊主義，若當選是否可能衝擊到美國在印太地區的區域合作。谷立言表示，到時可能會對一些外交方向出現歧見，可是在印太這個地區，他覺得影響不大。

谷立言認為，兩黨都非常重視東亞穩定和安全，如果川普當選，美國外交方針可能在其他地區有一些辯論，但他認為在亞洲不會，特別是大家認為一定要鞏固同盟關係、加強嚇阻能力，不管是民主黨還是共和黨，方向不會有變化。

谷立言表示，美國現行的對台政策，相信選後也會繼續下去，包括對台灣的軍事協助，或是在經貿上的關係，都不會有大的改變。

至於美方邀請我半導體公司到美國設廠，有人憂心是想掏空台灣，谷立言認為，半導體產業並非零和遊戲，台美之間有非常好的互補關係。他認為，台灣不應該擔心產業被掏空，因為台灣的生態系沒辦法取代、複製。

他強調，最高階半導體產業不可能離開台灣，因為優勢太大，但在整個產業而言，台灣沒辦法單獨滿足所有市場的需求。