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美對台軍售 AIT：加強台灣後備及不對稱作戰能力

記者陳熙文／台北即時報導
美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）。(中央社)
美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）。(中央社)

美國在台協會（AIT）處長古立言 （Raymond Greene）日前接受訪問，被問及對台軍售問題，他認為，最重要的是要強化台灣後備能力，以及提供不對稱作戰的武器，來達到兩岸軍事的平衡。

谷立言近日接受「敏迪選讀」的專訪。他指出，按照「台灣關係法」，美國有責任來協助台灣加強自我防禦能力，也會透過幾個管道來達成這個目標。

谷立言表示，美國過去大部分是依靠軍售案，讓台灣與美國，或直接與美國的軍事公司來購買裝備，近年來使用幾個新的管道，包括總統提用權（presidential drawdown authority，PDA），以及對外軍事融資（foreign military finance） ，這些管道在時間上更有彈性，也能更快速度地協助台灣加強自我防禦能力。

谷立言說，很多人很重視歷屆政府軍售台灣的金額多寡，他認為，金額當然是一個指標，但是內容也很重要；美國當然會繼續提供台灣傳統的，像是戰鬥機、戰車等，但最重要的是提供給台灣兩種產品，包括一些裝備給台灣的後備，和不對稱作戰武器。

谷立言指出，台灣正在進行軍事改革，且要擴大台灣後備，強化嚇阻的目標，他認為，後備要有與一般軍人的軍備或裝備，去維持這樣的能力是很重要的，所以美國特別是用PDA來提供台灣這一類的裝備。另外，就是不對稱作戰的武器，例如防空系統，或是反軍艦飛彈等，來平衡兩岸軍事能力。他強調，軍售的內容是很重要的。

谷立言 軍售 台灣關係法

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