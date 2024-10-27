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強調「台獨是絕路」 海協會長張志軍批賴清德切割兩岸

台灣新聞組／台北27日電
大陸海協會會長張志軍說，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，企圖從歷史上、法理上切割台灣與祖國大陸的關係。（記者陳政錄／攝影）
大陸海協會會長張志軍說，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，企圖從歷史上、法理上切割台灣與祖國大陸的關係。（記者陳政錄／攝影）

大陸海協會長張志軍昨天就賴清德總統的古寧頭講話回應稱，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，企圖從歷史上、法理上切割台灣與祖國大陸的關係，嚴重破壞台海和平穩定，損害了兩岸同胞福祉。他強調，「統一是出路，台獨是絕路」。

張志軍昨天在第18屆「湖北．武漢台灣周」致詞時強調，兩岸關係和平發展，是維護台海和平穩定，促進共同發展的正確道路。要堅定支持體現「一個中國原則」的「九二共識」，堅決反對台獨分裂活動和外部勢力干涉，共創良好兩岸關係美好未來。

大陸國台辦官方微信帳號昨天也發布發言人朱鳳蓮對賴清德談話的應詢內容。朱鳳蓮說，10月25日是台灣光復79周年紀念日。賴清德之流一方面對「台灣回歸中國」的歷史事實有意避而不談，試圖抹除台灣同胞對抗戰的記憶；另一方面蓄意歪曲「中國內戰」的歷史，以所謂「民主對抗威權」的虛假敘事煽動兩岸對抗記憶，兜售「台獨史觀」，妄圖混淆視聽、蒙蔽島內民眾，再次充分暴露其「謀獨抗中」本性和媚外嘴臉。

陸官媒新華社的評論文章則指賴清德妄圖通過突出兩岸政治分歧、割裂兩岸歷史聯結，憑空捏造出「中華民國等於台灣」的偽概念。

對於大陸國台辦表示賴政府「試圖一步步抹除台灣同胞對抗戰的記憶」等說法，陸委會昨天回應稱，「抗日戰爭中，中華民國政府及全體軍民付出無數犧牲奉獻，最終取得抗戰勝利，但中共只圖擴大和鞏固自身勢力，對戰事毫無貢獻，中共奢談抗戰，不但是扭曲史實，更是對中華民國的侮辱」。

賴清德 中華民國 中共

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