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想加入CPTPP今年最關鍵？ 台經貿辦：持續爭取 非操之在我

記者黃婉婷／台北即時報導
CPTPP日前批准英國入會協定，預計12月15日生效實施，而台灣今年能否成立入會工作小組，被學者認為是關鍵年。(本報資料照片)
CPTPP日前批准英國入會協定，預計12月15日生效實施，而台灣今年能否成立入會工作小組，被學者認為是關鍵年。(本報資料照片)

英國加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）將於12月15日正式生效，台灣能否入會仍是未知數。台灣行政院經貿談判辦公室指出，已持續透過各種管道爭取入會，最終仍看全體成員討論結果，非操之在我，呼籲沒有政治考量。

CPTPP執行委員會將於11月27日、28日在輪值主席國加拿大溫哥華登場，會議將討論新申請入會案，目前中國大陸、台灣、厄瓜多、哥斯大黎加、烏拉圭及烏克蘭、印尼先後申請加入。據奧克蘭原則，須符合CPTPP高標準、落實貿易規範承諾的實績，並取得所有會員共識，才能成立工作小組。

台灣自2021年9月22日申請至今進入第4年，遲未有重大進展，學者認為，明、後年的輪值主席國為中國大陸有影響力的澳洲越南，因此今年將是台灣爭取入會的關鍵年，台灣行政院經貿辦近期預為沙盤推演，盡所能爭取會員國支持。

台灣經貿辦透露，目前各CPTPP成員對於我國符合協定高標準、遵循貿易承諾並無意見，但請台灣加強與每個成員溝通，以利取得全體支持；除了透過外館接洽，立委透過國會外交爭取CPTPP成員支持、各產業協會及學界代表亦強化與成員交流，有利於爭取成員對我國申請案正面共識。

與此同時，台灣經貿辦指出，持續透過各種管道與做法，展示符合CPTPP高標準並遵守貿易承諾，如推動洽簽雙邊的經貿協定，比如台英提升貿易夥伴關係協議、台加投資協定，為取得成員的共識打造有利條件。

一旦台灣今年再錯過成立工作小組的機會，只能寄望明年在澳洲的執委會尋求突破。經貿辦認為，入會成功與否並非操之在我，將持續呼籲CPTPP成員，在處理新的入會案上，必須維持CPTPP的高標準，並按照各申請方能否符合高標準與遵循貿易承諾的實際情況公平審查，不應有政治考量。

一名涉外人士認為，學者分析並非全無道理，但他指出，儘管當年輪值主席國或多或少扮演相當的角色，最終台灣入會與否仍要靠各成員國共識決，「基本上，不會真的因為哪個主席國而特別有機會，或特別沒機會」。

澳洲 越南 奧克蘭

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