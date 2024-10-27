觀察站/歐洲議會力挺台灣 只是精神支持而已

歐洲議會日前以壓倒性多數，通過「中華人 民共和國對聯合國 大會2758號決議的錯誤解讀及持續環繞台灣的武力挑釁」決議，台灣振奮並感謝，但這些挺台決議可能如曇花一現，無助改變當前兩岸與國際局勢。

720名歐洲議會議員中有432票贊成、60票反對、71票棄權下通過這項決議，包括：「反對中國持續扭曲聯大2758號決議，及其阻擋台灣參與國際多邊組織的努力」，「強烈反對並駁斥中華人民共和國曲解歷史和國際規則的企圖」等。

有這麼多的歐洲議會議員聲援台灣，總統府、外交部、陸委會均表歡迎，陸委會重申：「聯大第2758號決議只處理了中國在聯合國的代表權，未提及台灣，更未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，及處理台灣與中華人民共和國的關係」。

今年7月30日在台北舉辦的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）也通過相類似的決議，這項被稱為IPAC史上最大規模出席人數的年會（23國、歐洲議會49名成出席），通過「IPAC針對聯大第2758號決議之各國議會決議範本」。

「範本」指聯大第2758號決議並未支持「一中原則」為國際共識，未排除台灣參與國際組織，不影響各國針對與台灣關係所做的主權決定，並呼籲立即改善台灣2350萬人民在聯合國沒有代表的問題。

個別國家中，包括澳洲的議會與荷蘭國會最近也以壓倒性票數通過「聯大2758號決議不涉台」。

美國眾議院 2023年7月通過台灣國際團結法案，主張聯大2758號決議不涉台。

美國的國會議員，不分參眾兩院、不分民主共和兩黨幾乎都是一面倒挺台，過去數年已通過多項友台法案，例如2020年3月眾議院以415票贊成、無人反對下通過「台北法案」；2022年9月參議院外委會通過「2022年台灣政策法」；2024年4月眾議院通過「印太安全補充撥款法案」等都以懸殊票數通過。

問題是，既然有這麼多國家的國會議員、國際友人一面倒挺台，為何台方仍進不了聯合國或參加各種國際組織，甚至以觀察員身分列席的資格都不得其門而入？

進一步說，最具體的挺台行動，應該就是IPAC所說的「不影響各國針對與台灣關係所做的主權決定」─意即各國可跟台灣建交，可惜那些議員挺台喊得震天價響，但那些國家迄今未敢與中華民國（台灣）建交。

情何以堪的是，當澳洲總理艾班尼斯2023年11月訪中、荷蘭首相呂特今年3月訪中，英國外交大臣10天前訪中、接著其財政大臣也將走訪，以及美中近來恢復高層對話等，出現「議員挺台歸挺台，政府仍持續與中國交往或改善關係」的各吹各調現象。

說到底，各國政府仍遵從聯大2758號決議，聯合國已在1971年10月25日承認中華人民共和國政府是代表全中國的合法政府，而聯合國193個會員國裡有183國與中共建交，他們建交公報的第二或第三條就敘明台灣是中國的一部分（一中原則）。

要打破聯大2758號決議對台的「緊箍咒」恐仍得回到聯合國大會去對決，但若連西方多國國會議員都撼動不了聯大決議，再多的挺台行動也只能視為精神支持，高興一下就好。