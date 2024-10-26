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改選後首次 歐洲議會跨黨派議員團訪台

記者陳熙文／台北即時報導
歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler，右三）率團訪問台灣。（圖／台外交部提供）
歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler，右三）率團訪問台灣。（圖／台外交部提供）

歐洲議會跨黨派議員團今天（27日）抵達台灣展開訪問行程，台灣外交部指出，這是歐洲議會今年6月全面改選後第一個歐洲議員訪團，台外交部表達誠摯歡迎。

台外交部指出，歐洲議會跨黨派議員團今天抵台訪問，預計11月1日離台，訪團成員包括歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler，德國籍）率團，成員包括歐洲議會議員愷達（Bernard Guetta，法國籍）、柯安杰（Ondřej Kolář，捷克籍）及歐洲議會友台小組秘書長（Markus Poesentrup，德國籍）。

台外交部表示，訪團在台期間將晉見副總統蕭美琴、接受外交部政務次長吳志中款宴，另將與立法院、政府部會、公民團體代表及主要政黨就我國政經情勢發展、台歐盟經貿關係、地緣政治等議題深入交換意見，探索合作契機。

台外交部表示，歐洲議會於24日以壓倒性票數通過「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案，展現新會期對台灣的高度跨黨團支持與共識。該議案由訪團成員凱勒、愷達及歐洲議會對中國關係代表團團長安格魯（Engin Eroglu）、歐洲議會總務長蕾斯曼（Miriam Lexmann）等共同推動。外交部對此表達誠摯感謝。

台外交部也非常歡迎歐洲議會以實際行動力挺台灣，未來台灣將在既有良好緊密的基礎上，與歐洲理念相近夥伴攜手合作，共同強化民主韌性並建構堅實互惠的價值同盟網絡。

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