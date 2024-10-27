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地緣衝突更嚴峻 張忠謀：台積真正成兵家必爭之地

記者簡永祥／台北27日電
台積電創辦人張忠謀（前左二）表示，今年又是台積電破紀錄的一年，但「最嚴峻的挑戰就在眼前」，這五年來，台積電已成為「真正的兵家必爭之地」。（記者葉信菉／攝影）
台積電創辦人張忠謀（前左二）表示，今年又是台積電破紀錄的一年，但「最嚴峻的挑戰就在眼前」，這五年來，台積電已成為「真正的兵家必爭之地」。（記者葉信菉／攝影）

台積電昨天舉行年度運動會，台積電創辦人張忠謀致詞時，直言2024年又是台積電破紀錄的1年，但是「最嚴峻的挑戰就在眼前」，他重申他5年前的預測，指出如今台積電「已真正成為兵家必爭之地」，面對全球化、自由貿易已死的挑戰，以及面對更嚴峻的地緣衝突，「台積的挑戰，就是繼續求發展」。

張忠謀上台致詞時指出，「運動會這天是我一年中最興奮的一天」，看到同仁們精神抖擻、團體合作及運動員的精神，讓他感到興奮與高興。

張忠謀說，自己三年前曾說，對半導體、尤其是先進半導體產業而言，全球化已死、世界自由貿易也已死。但他相信台積電今年營收和獲利將再締造新高，在現有優秀團隊及「技術領先、卓越製造、客戶信任」三大核心下，絕對會再創奇蹟，「我們接受這個挑戰」。

台積電董事長魏哲家則指出，台積電在全球衝突下，已在美國、日本、德國布局，且達成多項里程碑。在技術方面，2奈米製程進展順利，同時也發表下一代埃米級的A16，「我們有充分的信心，繼續擴大技術領先的地位」。

台積電日前法說會繳出亮麗成績單，單季每股純益12.54元（台幣，下同，約0.39美元）且上修全年營收以美元計算年增近30%，並預告除AI伺服器晶片接單持續強勁外，其他應用領域也穩健回溫，激勵股價改寫天價。

上周末，雖然市場傳言華為可能繞道、在台積投片取得先進製程晶片，但在台積電嚴正否認，且指出已主動向美國商務部通報之後，市場疑慮盡消。

今年是魏哲家接任董座後首次擔任運動會大會主持，由於他接棒後繳出全年營收、獲利新高佳績，昨日他當面感謝張忠謀、榮譽副董事長曾繁城的領導和員工努力，也巧妙藉由海外媒體來採訪機會，傳達台積已完成的里程碑。

魏哲家表示，隨著日本熊本JASM正式啟動、德國德勒斯登的ESMC及美國亞利桑那州晶圓廠進度良好，台積在全球半導體產業中的角色更加關鍵，責任也更重大。

魏哲家並強調，創辦人（指張忠謀）以創造世界級的半導體公司為目標創辦台積，這是一間全球性企業，包含了多樣化的工作環境、語言和文化背景，身為世界級的公司，他期許所有台積人從多元中學習尊重、包容差異。

魏哲家並依循往年慣例發出大紅包，特別獎金金額由去年的1.6萬元一舉加碼至2萬元，以台積電目前台灣基層員工約6萬名計算，預計將發出總金額超過12億元的紅包。

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