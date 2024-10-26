我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多召回部分煙燻鮭魚商品 恐遭李斯特菌汙染

Axios：以色列報復前向伊朗傳話 透露攻擊目標

美售台3套NASAMS飛彈系統 梅復興：總算符合「非對稱戰力」

記者李人岳／台北即時報導
軍事專家梅復興指出，拜登政府一直強調以「非對稱」戰力為原則的軍援軍售政策，NASAMS總算是比較具代表性的軍售項目。（美聯社）
軍事專家梅復興指出，拜登政府一直強調以「非對稱」戰力為原則的軍援軍售政策，NASAMS總算是比較具代表性的軍售項目。（美聯社）

美國政府公告對台灣出售３套「先進地對空飛彈系統」（NASAMS） 中近程防空飛彈系統。軍事專家梅復興指出，拜登政府一直強調以「非對稱」戰力為原則的軍援軍售政策，NASAMS總算是比較具代表性的軍售項目。

梅復興指出，NASAMS系統在烏克蘭的實戰表現相當傑出，因此過去數年來一直是美方強力建議台灣優先構建的「非對稱戰力」重點項目。拜登政府推動以所謂「非對稱」戰力為原則的軍援軍售政策已近3年，但是真正符合所謂「非對稱戰力」定義的軍售案其實寥寥可數。這次總算是有一個較具代表性的項目了。

梅復興指出，此案經過美台雙方約3年的商議與申購程序，終在美國大選前完成了通知國會的程序，可望於未來數月內簽定發價書（LOA），開始執行。國軍的建案單位是空軍。

梅復興表示，美國此次出售的所謂三套系統基本上就是三個連（batteries）。每個連都是以一具MPQ-64F1三維雷達，火力分配指管中心（FDC） 及數個發射架組成。由於公告的軍售案包括有123枚AMRAAM-ER 飛彈，顯示對我出售的是NASAMS 3型，可發射短程的AIM-9X以及增程的AMRAAM-ER等彈種。這個最新構型的NASAMS可提供短程（數公里）至中程（最大理論射程約50公里）的完整防空涵蓋，可有效攔截戰機，直升機，巡航飛彈，無人機等各種目標。有效攔截高度則是從低空到約1萬5000公尺。

他指出，AMRAAM-ER基本上就是將美軍及北約海軍艦用的演進型海麻雀飛彈（ESSM）改裝主動雷達尋標器發展而來，可大幅延伸NASAMS系統的接戰空間。這次的軍售通告雖然只包括了增程型的AMRAAM-ER彈，但這並不意味著國軍的NASAMS系統不會搭配使用其他彈種來完善防禦涵蓋。事實上，美方官員之前曾透露，台灣方面規劃承諾亦將增購AIM-9X與AIM-120C飛彈，以配合NASAMS系統；這意味著國軍（至少非緊急狀況下）將不至於挪用空軍現有的前述二型空對空飛彈來填補地對空飛彈火力基數。

軍售 拜登 F1

上一則

賴清德「祖國論」惹議 游盈隆：一些老獨派快坐不住了

下一則

周杰倫演唱會之亂 豬肉攤商也收攤當起黃牛

延伸閱讀

醫保藥物自付額 明年上限2000元

醫保藥物自付額 明年上限2000元
賀錦麗的困境及解決之道

賀錦麗的困境及解決之道
美昔日強迫原住民兒童入寄宿學校 拜登正式道歉

美昔日強迫原住民兒童入寄宿學校 拜登正式道歉
拜登政府第17度軍售 台總統府：美國對台灣安全堅定承諾

拜登政府第17度軍售 台總統府：美國對台灣安全堅定承諾

熱門新聞

24歲「學霸」許姓美女網紅。（取材自小紅書）

神級家世學霸不倫大23歲人夫 台大教授父也擋不住

2024-10-17 02:24
台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享壽99歲。記者高彬原／攝影

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

2024-10-21 10:58
74歲前總統馬英九在臉書分享自己數十年的捐血生涯。圖／取自馬英九臉書

馬英九捐血曝「1句話讓女兒流淚 」下場被周美青罵

2024-10-23 16:02
高雄壽山動物園出現一群孔雀躺在地上動也不動，遊客以為孔雀集體暴斃急忙通報。圖／高市觀光局提供

高雄動物園孔雀集體倒地 遊客嚇壞通報 園方：做日光浴啦

2024-10-20 10:27
謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截 查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝

「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截

2024-10-21 14:34
民眾黨立委黃國昌。(本報系資料照)

誹謗黃國昌硬上女學生不認罪 周玉蔻哭：像小螞蟻被輾壓

2024-10-21 11:41

超人氣

更多 >
22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立
5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱

5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱
領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐

領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐
華郵36年來首次不背書總統候選人 原擬支持…稿都寫好了

華郵36年來首次不背書總統候選人 原擬支持…稿都寫好了
養老不能少的夢想？ 三原因不該在退休時購屋

養老不能少的夢想？ 三原因不該在退休時購屋