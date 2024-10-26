我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男主內女主外 華爾街女性背後有「家庭煮夫」付出

碧昂絲為賀錦麗站台 川普形容美國是「世界垃圾桶」

拜登政府第17度軍售 台總統府：美國對台灣安全堅定承諾

記者周佑政、李人岳／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧。(圖／總統府提供)
總統府發言人郭雅慧。(圖／總統府提供)

美國政府25日公告，將就總額19億8800萬美元的「先進地對空飛彈系統」、「L頻段雷達換裝案」及「非L頻段雷達換裝案」等3項對台軍售案，進行「知會國會」程序。台國防部表示，這些裝備將有助提升國軍整體防空效能，國防部表示感謝。

總統府發言人郭雅慧今天表示，台灣強化自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎，總統府感謝美國政府基於「台灣關係法」及「六項保證」，持續提供我國防所需武器。

郭雅慧表示，本次軍售是拜登政府自2021年上任以來，第17度對台軍售，也是美國總統拜登上台後最大筆軍售案，再次展現美國政府對台灣安全的堅定承諾；台灣將持續強化自我防衛，維護以規則為基礎的國際秩序，確保印太地區的和平、穩定與繁榮。

國防部指出，面對接放軍於台海周邊頻密的軍事行動，美方供售之「先進地對空飛彈系統」，具備自動化偵蒐、火力分配指管與情資整合能力，經烏俄戰爭實戰驗證，有助於提升國軍整體防空作戰效能；另搭配兩型新式雷達換裝，可增加目標偵獲率與提升抗干擾功能，戰時與我現役中、長程防空部隊彈性部署，共同建構重層防空能力，保障國土安全。

國防部重申，美政府基於「台灣關係法」與「六項保證」對台軍事售予，將有助於國軍持續提升防衛韌性，共同維護台海及印太區域的和平穩定，國防部表示誠摯感謝。

國防部 軍售 拜登

上一則

張忠謀：全球化世界貿易已死 台積電兵家必爭挑戰嚴峻

下一則

國會改革釋憲 學者：大法官掏空立院職權 赤裸維護行政權

延伸閱讀

WSJ：賀錦麗若當選 將延續拜登不受歡迎政策

WSJ：賀錦麗若當選 將延續拜登不受歡迎政策
深怕捲入以伊衝突 傳美國已向沙國提供防禦保證

深怕捲入以伊衝突 傳美國已向沙國提供防禦保證
以色列未轟伊朗核設施 前CIA局長：伊資源耗盡、反擊選擇不多

以色列未轟伊朗核設施 前CIA局長：伊資源耗盡、反擊選擇不多
伯恩斯：美中對抗將持續10年 不只口頭 更擴及行動

伯恩斯：美中對抗將持續10年 不只口頭 更擴及行動

熱門新聞

24歲「學霸」許姓美女網紅。（取材自小紅書）

神級家世學霸不倫大23歲人夫 台大教授父也擋不住

2024-10-17 02:24
台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享壽99歲。記者高彬原／攝影

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

2024-10-21 10:58
74歲前總統馬英九在臉書分享自己數十年的捐血生涯。圖／取自馬英九臉書

馬英九捐血曝「1句話讓女兒流淚 」下場被周美青罵

2024-10-23 16:02
高雄壽山動物園出現一群孔雀躺在地上動也不動，遊客以為孔雀集體暴斃急忙通報。圖／高市觀光局提供

高雄動物園孔雀集體倒地 遊客嚇壞通報 園方：做日光浴啦

2024-10-20 10:27
謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截 查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝

「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截

2024-10-21 14:34
民眾黨立委黃國昌。(本報系資料照)

誹謗黃國昌硬上女學生不認罪 周玉蔻哭：像小螞蟻被輾壓

2024-10-21 11:41

超人氣

更多 >
22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立
70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式

70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式
新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康

新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康
5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱

5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱
領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐

領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐