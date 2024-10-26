拜登政府第17度軍售 台總統府：美國對台灣安全堅定承諾

總統府發言人郭雅慧。(圖／總統府提供)

美國政府25日公告，將就總額19億8800萬美元的「先進地對空飛彈系統」、「L頻段雷達換裝案」及「非L頻段雷達換裝案」等3項對台軍售 案，進行「知會國會」程序。台國防部 表示，這些裝備將有助提升國軍整體防空效能，國防部表示感謝。

總統府發言人郭雅慧今天表示，台灣強化自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎，總統府感謝美國政府基於「台灣關係法」及「六項保證」，持續提供我國防所需武器。

郭雅慧表示，本次軍售是拜登 政府自2021年上任以來，第17度對台軍售，也是美國總統拜登上台後最大筆軍售案，再次展現美國政府對台灣安全的堅定承諾；台灣將持續強化自我防衛，維護以規則為基礎的國際秩序，確保印太地區的和平、穩定與繁榮。

國防部指出，面對接放軍於台海周邊頻密的軍事行動，美方供售之「先進地對空飛彈系統」，具備自動化偵蒐、火力分配指管與情資整合能力，經烏俄戰爭實戰驗證，有助於提升國軍整體防空作戰效能；另搭配兩型新式雷達換裝，可增加目標偵獲率與提升抗干擾功能，戰時與我現役中、長程防空部隊彈性部署，共同建構重層防空能力，保障國土安全。

國防部重申，美政府基於「台灣關係法」與「六項保證」對台軍事售予，將有助於國軍持續提升防衛韌性，共同維護台海及印太區域的和平穩定，國防部表示誠摯感謝。