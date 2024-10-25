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選前10天 拜登政府宣布兩筆對台軍售19.88億美元

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務院25日批准售台兩款長程防空雷達，以及先進地對空飛彈系統（NASAMS），兩筆軍售總額約19.88億美元。(本報資料照片)
美國國務院25日批准售台兩款長程防空雷達，以及先進地對空飛彈系統（NASAMS），兩筆軍售總額約19.88億美元。(本報資料照片)

美國國防安全合作署（DSCA）25日表示，國務院批准售台兩款長程防空雷達，以及先進地對空飛彈系統（NASAMS），兩筆軍售總額約19.88億美元。

美國下月初舉行選舉，拜登政府在選前10天宣布對台軍售。

DSCA透過新聞稿指出，國務院決定批准售台AN/TPS-77和AN/TPS-78雷達系統，包含備件與人員培訓等後勤支援，預計總額約8.28億美元。

DSCA指出，這項軍售將可提供中程與長程的空中偵監能力，協助台灣應對當前與未來的威脅，有助改善台灣的安全，並維持區域的政治穩定、軍事平衡和經濟發展。

此外，DSCA聲明指，國務院決定批准售台價值11.6億美元的先進地對空飛彈系統，主要承包商為雷神。

新聞稿提到，台灣要求購買3套先進地對空飛彈系統（包含3套AN/MPQ-64F1系統與123枚飛彈等）。

這套系統正被烏克蘭用於對抗俄羅斯的戰爭，烏克蘭去年5月向美國購買飛彈系統，華府在後續軍援中提供子彈援助；白宮國家安全溝通顧問柯比（John Kirby）今年6月表示，將暫停對盟友輸出同套系統，優先供應烏克蘭需求。

DSCA表示，這項軍售將可強化台灣保衛其領空，提供區域安全，並增加與美軍在NASAMS的軍事互操作性；這項軍售符合美國國家、經濟和安全利益，將可使台灣推動軍隊現代化，以維持可靠的防衛能力。

軍售 國務院 烏克蘭

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