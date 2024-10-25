假想解放軍摸黑登陸…台鎮疆操演 首次夜間實彈射擊
為驗證實戰化訓練成效，台灣位於澎湖的第一作戰區24日晚間執行「鎮疆操演」實彈射擊訓練，假想解放軍利用夜間視線不良實施登陸，參演官兵逐次完成裝備與彈藥檢整、射擊程序推演及部隊戰術機動，M60A3戰車等各式武器依作戰進程實施射擊，圓滿達成「鎮疆操演」首次夜間實彈射擊任務。
第一作戰區表示，操演從清晨即透過敵情輔助狀況下達，誘導參演部隊執行各項防衛作戰任務演練，並持續加強油彈整補及戰備整備作為，操演全程採日夜連續不間斷演練，執行夜間作戰演練，使參演部隊熟悉夜間戰場環境及作戰任務，務實強化夜戰能力。
夜間各式戰、甲車機動進入戰術位置，並隨射擊命令下達，依序以120迫砲、81迫砲、40榴彈槍及50機槍、M249機槍等武器射擊，編織火網掩護M60A3戰車、CM21甲車等遂行灘岸火殲及灘岸戰鬥，各式武器迸出熾盛火光，操演場面震撼十足。
軍方指出，鎮疆操演為防區每月駐地常態化訓練一環，依作戰區聯合作戰計畫的灘岸戰鬥為想定，操演全程依敵情威脅、戰場情報準備與臨戰環境等要素，將聯合作戰計畫融入想定與輔助狀況，透過實戰化訓練模式，務實驗證參演部隊戰備訓練成果及執行作戰計畫的效能。
中共航艦遼寧號，在聯合利劍2024B圍台軍演中，對台灣東南部海空域，帶來不小威脅，演習結束後的動向，台灣國軍依舊時刻緊盯。而解放軍在福建進行實彈演習時，台灣軍方也同時在澎湖展開火炮射擊訓練的「鎮疆操演」。值得注意的是，今年的火炮射擊訓練罕見納入夜間射擊。專家研判，藉由夜間訓練來驗證各項裝備，讓部隊熟悉，以應對未來可能的夜間作戰。
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