假想解放軍摸黑登陸…台鎮疆操演 首次夜間實彈射擊

台灣國軍為驗證部隊實戰化訓練成效，位於澎湖的第一作戰區24日晚間執行「鎮疆操演」實彈射擊訓練，M60A3戰車等各式武器依作戰進程實施射擊。(記者季相儒／攝影)

為驗證實戰化訓練成效，台灣位於澎湖的第一作戰區24日晚間執行「鎮疆操演」實彈射擊訓練，假想解放軍 利用夜間視線不良實施登陸，參演官兵逐次完成裝備與彈藥檢整、射擊程序推演及部隊戰術機動，M60A3戰車等各式武器依作戰進程實施射擊，圓滿達成「鎮疆操演」首次夜間實彈射擊任務。

第一作戰區表示，操演從清晨即透過敵情輔助狀況下達，誘導參演部隊執行各項防衛作戰任務演練，並持續加強油彈整補及戰備整備作為，操演全程採日夜連續不間斷演練，執行夜間作戰演練，使參演部隊熟悉夜間戰場環境及作戰任務，務實強化夜戰能力。

夜間各式戰、甲車機動進入戰術位置，並隨射擊命令下達，依序以120迫砲、81迫砲、40榴彈槍及50機槍、M249機槍等武器射擊，編織火網掩護M60A3戰車、CM21甲車等遂行灘岸火殲及灘岸戰鬥，各式武器迸出熾盛火光，操演場面震撼十足。

軍方指出，鎮疆操演為防區每月駐地常態化訓練一環，依作戰區聯合作戰計畫的灘岸戰鬥為想定，操演全程依敵情威脅、戰場情報準備與臨戰環境等要素，將聯合作戰計畫融入想定與輔助狀況，透過實戰化訓練模式，務實驗證參演部隊戰備訓練成果及執行作戰計畫的效能。