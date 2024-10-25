澎湖團赴北京爭取陸客 並努力讓「大進滿」船長回家

澎湖縣議長陳毓仁(右二)爭取陸客明年恢復訪澎。(圖／澎湖議會北京訪問團提供)

為就澎湖「大進滿八十八號」漁船洪姓船長何時返台、兩岸觀光 開放等議題表達訴求，澎湖縣議會代表團赴北京訪問，昨天下午會見大陸國台辦主任宋濤。澎湖縣議長陳毓仁會後表示，將爭取陸客明年恢復訪澎，至於洪姓船長，將努力讓他在這個月或下個月就能早日回家。

澎湖「大進滿八十八號」漁船今年7月在金門海域作業，遭大陸海警帶回，陸方以違反「伏季休漁」押往泉州，如今洪姓船長仍滯留大陸。

對於洪姓船長何時能返台，陳毓仁表示，和宋濤會談時，澎湖代表團有就此提出訴求，宋濤回答會請大陸相關法務部門盡快落實。陳毓仁說，上一趟探視時，洪姓船長的身心狀況都很好，台方努力盡快看能不能在這個月，或者下個月就讓他早日回家。

事件後，持續參與斡旋的澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全表示，陸方說會依法依規盡快請福建省方面協助處理，「應該是可以專案辦理」，相信能很快就回到澎湖。

至於觀光開放，陳毓仁說，由於澎湖旅遊目前已經進入淡季，風浪較大，大陸方面也需要作業時間，所以「今年可能沒辦法」，將爭取看明年有沒有機會。

他說，此行後，澎湖縣議會也計畫拜訪陸委會，希望先比照金門、馬祖模式，讓大陸朋友可透過專案方式，來澎湖進行體育、宗教交流。

在會見時，宋濤重申，要推動兩岸關係和平發展，就要堅持「一個中國原則」的「九二共識」，反對台獨，核心要義就是對「兩岸同屬一個國家、一個民族」有共同認知。他表示，大陸始終秉持著兩岸一家親的理念，推動兩岸關係和平發展，認為這段時間來兩岸的交流受到阻礙，原因是民進黨 當局對兩岸交流設置諸多的障礙。

陳毓仁則說，希望澎湖能在兩岸關係中扮演「中繼窗口」的角色，也希望可像金門、馬祖一樣恢復開放「小三通」。他也邀請宋濤有機會能來澎湖吃海鮮。