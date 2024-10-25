我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛109分局擬設衛星分局 增70警員確保安全

WNBA紐約自由人冠軍遊行 熱滾滾

黑白集／回歸中華民國？等待賴清德光復節的新詮釋

黑白集
賴總統日前有肯定中華民國法統的發言。(圖／總統府提供)
賴總統日前有肯定中華民國法統的發言。(圖／總統府提供)

今天是台灣光復79周年，過去曾是重要的節日，近年在「去中」與「戀殖」史觀下備受冷落。隨著賴總統近期發言，或許有敗部復活的機會。

蔡英文提到中華民國，一律從1949年起算。但若無1945年的抗戰勝利，台灣如今仍是日本殖民。賴清德一向標榜台獨路線，最近卻在國慶以1911年的辛亥革命破題，讚揚志士建立民主共和國。他在陸軍官校百年校慶，也讚揚黃埔校友在東征、北伐、抗戰的犧牲。

這類肯定中華民國法統的發言，立刻有側翼文人「捧哏」，讚揚賴清德向光譜中間靠攏，是爭取認同的高招。藍營內部也有警覺，若不釐清論述，將在紅綠夾擊下邊緣化。

賴總統推崇辛亥革命，強調民國創立早於人民共和國，過去綠營抨擊的「外來政權」、「流亡政府」也就無法再提。如此一來，不僅823絕非「他們國民黨的事」，抗戰也不再事不關己；長年拼湊的台灣地位未定論，也可送進歷史垃圾堆。對於「皇道樂土」的孺慕，這類日本主流社會都羞於提及的論調，也別再說出來丟人現眼。

民進黨若不願放下「去中」與「戀殖」，即證明對中華民國的強調只是「提籃假燒金」，政治操作罷了。賴總統想讓大家相信自己「玩真的」，就請從正視光復節，肯定台灣脫離殖民、回歸中華民國開始。(轉載自聯合報)

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

中華民國 賴清德 日本

上一則

澎湖團赴北京爭取陸客 並努力讓「大進滿」船長回家

下一則

假想解放軍摸黑登陸…台鎮疆操演 首次夜間實彈射擊

延伸閱讀

賴政府先光復中華民國

賴政府先光復中華民國
明年台灣光復80周年 朱立倫：10月25日應改為國定假日

明年台灣光復80周年 朱立倫：10月25日應改為國定假日
任內第2次 賴清德10/25赴金門 兩岸關注

任內第2次 賴清德10/25赴金門 兩岸關注
光復節 賴清德總統未完的答卷

光復節 賴清德總統未完的答卷

熱門新聞

24歲「學霸」許姓美女網紅。（取材自小紅書）

神級家世學霸不倫大23歲人夫 台大教授父也擋不住

2024-10-17 02:24
台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享壽99歲。記者高彬原／攝影

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

2024-10-21 10:58
74歲前總統馬英九在臉書分享自己數十年的捐血生涯。圖／取自馬英九臉書

馬英九捐血曝「1句話讓女兒流淚 」下場被周美青罵

2024-10-23 16:02
高雄壽山動物園出現一群孔雀躺在地上動也不動，遊客以為孔雀集體暴斃急忙通報。圖／高市觀光局提供

高雄動物園孔雀集體倒地 遊客嚇壞通報 園方：做日光浴啦

2024-10-20 10:27
謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截 查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝

「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截

2024-10-21 14:34
民眾黨立委黃國昌。(本報系資料照)

誹謗黃國昌硬上女學生不認罪 周玉蔻哭：像小螞蟻被輾壓

2024-10-21 11:41

超人氣

更多 >
花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說

花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說
12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵

12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵
賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去
餐廳菜單上這些食物 廚師說他們絕不「踩雷」

餐廳菜單上這些食物 廚師說他們絕不「踩雷」
庭院種植這5種樹 可提升房產價值

庭院種植這5種樹 可提升房產價值