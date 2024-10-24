營救大進滿船長 澎湖團會國台辦：盼10月底獲釋

澎湖「大進滿88號」漁船7月間在金門外海作業，遇大陸海警登檢，船長與四名船員連人帶船被帶往大陸，船長至今未回，澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全及澎湖縣議長陳毓仁父子等人赴北京，今天拜會大陸國台辦，希望月底船長能獲釋。

大進滿88號於7月2日在金門捕撈小管，遇大陸海警登檢，陸方以違反「伏季休漁」押往泉州，經澎湖兩岸交流協會等人士斡旋，8月14日一名台籍和三名印尼 籍船員獲釋返回馬公，但洪姓船長仍未釋放。

陳雙全、陳毓仁及多名澎湖議員等人赴大陸，昨天下榻北京，預計今天會見國台辦主任或副主任。

大陸國台辦昨日已通知媒體，今日下午4時，該辦主要負責同志 將會見澎湖有關人士，會見後有聯合採訪。

陳雙全表示，大進滿88號洪姓船長被押在大陸三個多月，近日他們再與陸方溝通出眉目，此次赴國台辦反映這件事，希望國台辦交辦，讓船長在月底獲釋返回澎湖。

陳雙全等人此行除談大進滿88號的事，陳雙全也將向國台辦反映，希望陸方對澎湖漁民的捕魚作業能「睜一隻眼、閉一隻眼」，對海峽中線可比照九二共識。另，因金門、馬祖已小三通，澎湖因觀光 一直衰退，也希望陸方能以文化、宗教交流等特許專案，放寬大陸人民到澎湖觀光，促進澎湖觀光並帶動商機。