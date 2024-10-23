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ASML執行長：美無論誰當總統 將對中加大力度施壓並設限

學者：陸平潭射擊管控風險 手法類似利劍

記者李人岳／台北23日電
因應日前「聯合利劍—二○二四B」共軍演習，被緊急召回的關指部機步二營。(圖／取自中華民國陸軍臉書網頁)
因應日前「聯合利劍—二○二四B」共軍演習，被緊急召回的關指部機步二營。(圖／取自中華民國陸軍臉書網頁)

解放軍在平潭實彈射擊，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑指出，雖是例行性實彈操演，但由於美國、加拿大軍艦通過台海，可能使中共除了定期火砲試射外，也有在政治上對外表態抗議美加的意味，不過恐怕雷聲大雨點小。

國防安全研究院戰略所長蘇紫雲認為平潭實彈操演時機有政治意義。他說，平潭島扼守台灣海峽北部入口，戰略地位重要，中共過去在1996飛彈危機、2022裴洛西訪台、2023蔡前總統過境美國後，都在此發動實彈演習，顯示在平潭軍演有一定政治表態意味。

蘇紫雲說，過去中共實彈演習往往一天以上，這次表定4小時，是歷來在平潭軍演時間最短的一次，顯示中共也在試圖管控風險，避免國際後座力，手法與聯合利劍演習相似。

國防安全研究院副研究員舒孝煌分析，這次演習公布區域不大也沒有限高，應該只是海軍或陸軍火砲演習；過去中共也常把大大小小例行性演習包裝一下作為外宣宣傳，尤其牛山島因距離台灣最近而引起關注，這應該也是刻意的安排。

國防安全研究院執行長李文忠則表示，環太及北約國家宣示捍衛航海自由權，天下「圍中」之勢已漸成形。

解放軍14日清晨5時宣布對台發動「聯合利劍—2024Ｂ」演習，國安人士雖對外宣稱台方早有掌握，但戰備部隊卻在共軍操演後被緊急召回，令官兵感到困惑。學者推測，可能是臨時發現共軍在北台空海域參演的部隊有異狀，為提高戰備輪值的兵力而召回。

官兵爆料，負責守衛基隆港的陸軍關渡指揮部機步二營於14日上午近10時緊急召回休假的戰備部隊，要求包括外縣市官兵須在兩小時內趕回基隆外木山營區，有官兵也到「靠北長官」粉絲專頁抱怨。陸軍六軍團證實，關指部考量部隊戰備需求，依規定緊急召回。

淡江大學整合戰略與科技研究中心研究員揭仲表示，國防部並未說明進入台灣周邊共軍軍艦型號，很難掌握原因，但推測可能是國軍發現共軍演習軍艦包括可搭載直升機執行空中機動作戰的○七一型綜合登陸艦、改裝成直升機起降平台的商船或○七五型兩棲攻擊艦，也可能發現北台灣附近空域、海峽中線北方空域共機出現若干可以搭載傘兵的運輸機。

揭仲認為，國防部可能基於「不怕一萬、只怕萬一」考量，決定將關渡地區指揮部機步二營休假出營的官兵緊急召回；當然國防部也可能利用機會對戰備單位實施緊急召回測驗。

國防安全研究院戰略所長蘇紫雲表示，國軍在共軍利劍Ｂ演習期間並未提高戰備等級，部隊休假仍依「經常戰備」狀況實施，關指部召回「接戰備」的輪值單位，以調節人力較有可能，尤其關指部聯兵二營駐地為基隆外木山，屬基隆港守備部隊，應對共軍「要港要域封控」威脅提高戰備輪值兵力。

共軍 中共 國防部

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