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應對陸蟒蛇鎖台 農業部立院報告：戰爭存糧至少3個月

記者李人岳／台北23日電
因應台海可能發生戰事，農業部提交立法院的戰爭時期糧食計畫揭露，除稻米庫存不得低於3個月存量，另投入農地復耕並優先種植甘藷、大豆及短期蔬菜。(本報資料照片)
因應台海可能發生戰事，農業部提交立法院的戰爭時期糧食計畫揭露，除稻米庫存不得低於3個月存量，另投入農地復耕並優先種植甘藷、大豆及短期蔬菜。(本報資料照片)

農業部今天提交立法院的報告揭露台灣戰爭時期的糧食計畫，除稻米庫存不得低於3個月存量，另投入農地復耕並優先種植甘藷、大豆及短期蔬菜；為因應海上封鎖漁民無法出海，擴大包含埤塘等處的雜食性水產養殖，台飼料庫存可支持養殖3個月以上。

賴清德總統就任後在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，立法院外交及國防委員會今天邀請國防部、國安局及農業部等多個部會，針對因應中共「灰色地帶行動」及「蟒蛇戰略」對台封鎖，如何確保關鍵物資自主、關鍵產業、基礎設施、能源自主、民生物資及糧食、醫療物資等供應作為提出專案報告。

農業部在報告指出，固定每個月盤點掌握重要農產品及農業資材之生產、進出口及庫存情形，評估供應量能以及時調節因應。

以稻米為例，糧食管理法規定稻米必須維持不低於3個月的安全存量，公糧倉庫分別貯存於全台17個縣市、161個鄉鎮，以分散遭受攻擊風險。

之前立委在立院質詢時指出，台去年糧食自給率是30.3%並創18年來新低，農業部長陳駿季當時答詢表示，目前將糧食自給率目標訂在40%。

農業部指出，到今年9月為止，公糧糙米庫存可供至少7個月使用，蔬菜可全年自主供應無虞，禽畜肉類庫存及供應量也可維持供應1年以上。

農業部表示，為確保糧食供應安全，除適時調度釋出庫存外，也規畫調整農漁畜產品生產計畫，積極投入農地復耕，並優先種植雜糧如甘藷、大豆及短期蔬菜；增加臨時屠宰或分階段淘汰飼料效率低落之畜禽；擴大雜食性水產養殖（含埤塘）等。

農業部指出，漁船如無法出海捕撈，飼料魚粉儲放量約可供應養殖魚塭3個月以上需求；若無法進口，養殖漁業將改以天然餌料生產，轉養全年皆可供應生產且對環境適應力強、成長快之雜食性魚種。另可評估活用埤塘環境養殖，增加蛋白質供應。

除了農業部的報告，經濟部規畫針對石油與天然氣增建儲存設備、分散運補地點及加強調度彈性等措施，透過分散、強固及防衛等作為，強化電網韌性，也針對水資源之戰備需求實施擴充，以增進緊急供水調度能力。

國安局在同一報告中指出，近年共軍除了擾台頻次趨於常態，共軍網路空間部隊也鎖定電信、能源、交通等民生領域聯網設備，台持續運用聯合情監偵監控共軍異常動態。

農業部提出戰時糧食計畫，專家認為，必須考量戰爭當下的恐慌性搶購，政府也要確保屆時能順利建置物資統籌與分配機制，因此與通路與民間沙盤推演相當重要。

逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，假如兩岸發生戰爭，如何確保糧食撐過被封鎖時間？天然氣安全存量天數若只有兩周，能源能支撐多久？目前每月食米消耗量約10萬噸，加上持續種植的稻作，食米存量應大於3個月或更久，但黃豆、小麥、玉米都仰賴進口，政府應要政策鼓勵民間穀物業者增加一個月庫存，且庫存成本由政府補助，面臨緊急需要時，政府有優先調動權力，這套機制要先建立。

楊明憲強調，戰爭當下就不會有自由市場機制，政府如何在恐慌性搶購下進行物資統籌和分配就相當重要，非任由民間搶購買賣，伴隨恐慌而來的黑市暗盤交易也要想辦法杜絕，政府更必須和超市沙盤推演在戰時配合政府來進行物資分配，否則緊急情況下一定會很混亂，「還沒戰爭，口罩和雞蛋都能搶了」。

陳李農改團隊執行長李武忠表示，糧食夠與不夠的重點在於老百姓預期心理，還沒發生戰爭的評估自然足夠，但當環境改變時就會出現恐慌性採購和囤貨，因此戰時糧食供應鏈、運輸暢通等也都要納入考量，分散庫存也要嚴密的沙盤推演，畢竟戰爭的因應與一般危機完全不同。

農業部 共軍 天然氣

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