我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曲怡文提案 限付酒店式遊民所補助

ASML執行長：美無論誰當總統 將對中加大力度施壓並設限

BBC新聞部撙節縮編 擬取消台北等亞洲駐點

中央社倫敦22日專電
圖為BBC北京辦公室。(美聯社)
圖為BBC北京辦公室。(美聯社)

近年持續面臨政府預算縮減及撙節壓力的英國廣播公司（BBC）擬縮編海外駐點，目前規劃裁撤在東歐、北美和亞洲的部分新聞駐點，包括台北。

英國媒體今天報導，遭調回倫敦的駐外記者包括駐台北記者傅東飛（Rupert Wingfield-Hayes）。他近期知名報導之一為專訪當時即將卸任的總統蔡英文，報導於5月中旬發布。

此外，2022年11月在上海烏魯木齊中路採訪民眾抗議當局COVID-19（2019冠狀病毒疾病）「清零」政策、過程中遭警方毆打和拘留的BBC記者勞倫斯（Ed Lawrence），也遭調回倫敦。

由於傅東飛、勞倫斯及其他恐受撙節計畫影響的BBC駐外記者皆屬資深記者，歷經國際新聞「艱難戰區」，曾遭俄羅斯、中國、北韓等威權政權施壓或驅逐，因此格外受關注。

中國當局近年加大言論管控力道、對外國媒體記者赴中簽證加嚴審查，部分原本規劃派駐中國的記者因此轉駐台北，停留時間則視各家媒體新聞需求和成本效益考量而異。原規劃派駐上海的傅東飛是其中一個例子。

BBC新聞服務處回應中央社詢問表示，BBC的目標是節約7億英鎊（約9億美元），其中一項預擬措施是「關閉目前以台灣為根據地的中國新聞記者駐點」（the closure of the China correspondent post which is currently based in Taiwan）。

根據BBC新聞服務處提供、國際新聞主編給職員的訊息，這名曾領導駐北京BBC中國分社的主編建議「調整上海駐點」（changes in Shanghai）：裁撤目前以台灣為根據地的記者職位以及上海的在地攝影團隊（the Correspondent role presently based in Taiwan and the local hire camera crew post in Shanghai will both close）。

這項15日發布的訊息提到，BBC目前在北京有兩個記者團隊。BBC新聞服務處告訴中央社，相關規劃將有一段諮詢期，諮詢期預計持續至年底，人事異動因此「不會即刻發生」。不過，北京辦公室確定將保留。

新聞服務處並提供BBC新聞部執行長圖內斯（Deborah Turness）15日給員工的電郵，其中提到BBC在2022年即計畫節約年度支出達5億英鎊，今年3月總裁戴維（Tim Davie）決定再多砍2億英鎊，總計7億英鎊。

電郵指出，受影響的不只是BBC新聞部。整體而言，BBC擬大砍超過500個職位，也就是裁撤約1200個現有職位，同時設立約700個新職位。

新聞部方面，規劃裁撤185個現有職位、設立55個新職位，也就是「淨減」130個職位。

根據電郵，新聞部將採取一系列措施，以利為BBC省下2400萬英鎊。這約占新聞部年度預算4%。

電郵提到，正職人員人事支出約占BBC新聞部預算75%，因此無論新聞部如何極力避免，正職人員縮編是不得不採取的手段。

圖內斯另列舉新聞部為提升營運效率、力求把錢花在刀口上擬採取的措施，包括減少內容產出（戴維兩年多前曾設下BBC各部門減少內容產出達20%的目標），聚焦提升內容品質及實際影響力；避免編採資源浪費，同時確保在有新聞需求之處投入資源；強化跨時區全天候數位服務等。

根據規劃，BBC新聞部另將關閉深度訪談節目HARDtalk、以及Asian Network電台的新聞產製部門。Asian Network主要關注英國亞裔生活，設定的目標聽眾為青少年和未滿40歲族群。

圖內斯在電郵提出的撙節和「新聞服務性價比」提升措施不涉及國際頻道（BBC World Service）。BBC持續與官方就英國政府應投入多少預算支持國際頻道進行交涉，結果將於30日財政部宣布政府預算案時明朗。BBC國際頻道的運作資金部分來自英國外交部。

BBC新聞服務處告訴中央社，傅東飛等人的職位不是由BBC國際頻道預算支應。

亞裔

上一則

19歲北一女畢業生從12樓墜落 搶救2小時身亡

下一則

連勝文不滿被標「跪著舔中、樂在其中」 提告求償又吞敗

延伸閱讀

李光耀次子李顯揚獲英國政治庇護 聲稱遭新加坡政府迫害

李光耀次子李顯揚獲英國政治庇護 聲稱遭新加坡政府迫害
無人機上戰場 大砲打小鳥太傷 軍火商投入巨資找剋星

無人機上戰場 大砲打小鳥太傷 軍火商投入巨資找剋星
上海警方加強安保 萬聖節禁角色扮演 相關元素也禁用

上海警方加強安保 萬聖節禁角色扮演 相關元素也禁用
上海外企百強榜 美企居首 日德分居二、三

上海外企百強榜 美企居首 日德分居二、三

熱門新聞

24歲「學霸」許姓美女網紅。（取材自小紅書）

神級家世學霸不倫大23歲人夫 台大教授父也擋不住

2024-10-17 02:24
台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享壽99歲。記者高彬原／攝影

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

2024-10-21 10:58
辜寬敏基金會今天公布「2024國家不正常關鍵報告」，基金會董事長、辜寬敏遺孀王美琇（左）表示，這國家還有很多不正常現象，不應視而不見。圖／本報系資料照

賴清德拋「中華民國113年」 辜寬敏遺孀：這國家何時開始？

2024-10-15 12:01
高雄壽山動物園出現一群孔雀躺在地上動也不動，遊客以為孔雀集體暴斃急忙通報。圖／高市觀光局提供

高雄動物園孔雀集體倒地 遊客嚇壞通報 園方：做日光浴啦

2024-10-20 10:27
謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截 查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝

「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截

2024-10-21 14:34
民眾黨立委黃國昌。(本報系資料照)

誹謗黃國昌硬上女學生不認罪 周玉蔻哭：像小螞蟻被輾壓

2024-10-21 11:41

超人氣

更多 >
「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌

「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌
CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...
麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院

麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院
他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一

他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一
金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制

金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制