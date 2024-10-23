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解放軍連2場實彈射擊 鄰近台灣、馬祖 距北市僅103哩

本報記者／綜合報導
台海兩周不平靜 資料來源╱台灣國防部
台海兩周不平靜 資料來源╱台灣國防部

中國解放軍14日發動「聯合利劍—2024B」圍台軍演，美、加軍艦20日穿越台灣海峽，中方隨後接連發布在福建平潭、羅源灣港區可門水道進行兩場實彈射擊，演訓位置鄰近台灣本島和馬祖列島。

中方在福建沿海接連發動兩場實彈射擊，演訓位置接近台灣本島和馬祖列島。其中，平潭東部牛山島與平潭島岸相距4.9海里（約9公里），是中國領海基點之一，也是中國距離台灣本島最近的地方，與台北直線距離僅約165公里(約103哩)；牛山島上設有燈塔，是進出台灣海峽船舶重要的助航標誌之一。羅源灣港區可門水道與連江縣馬祖列島僅相隔黃岐半島，黃岐半島一側的可門港是福州港重要的深水港區之一。

台灣國防部表示，解放軍實彈射擊屬年度例行性演訓，已運用「聯合情監偵系統」(C4ISR))密切掌握，並分析其軍事活動及意圖，不排除是結合台海動態，擴大威懾效應的作法；台方秉持料敵從寬原則，嚴密監控、適切應處。

台灣行政院長卓榮泰表示，民主國家都認為這是破壞區域和平穩定的威脅，不應這麼頻繁且靠近台灣做毫無意義的宣示。他強調，台國防部與軍方會做好萬全準備，不會有任何意想不到的事情發生，「我們的責任就是確保台灣的主權跟國人的安全」。

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉稱，台方要強化戰備與防衛的能力、強化全社會防衛韌性，「和平不是靠軟弱得來的，否則獨裁者或侵略者只會軟土深掘」。國民黨立委洪孟楷稱，對岸愈來愈靠近台灣的軍演會引起台灣人民反感，就算「項莊舞劍，意在美國」，稱拒絕拿台灣當箭靶，也不接受任何威脅，更不希望有任何兩岸擦槍走火可能。

美、加軍艦20日穿越台灣海峽，解放軍批評「滋擾攪局」，福建平潭海事局隨即於21日發布航行警告稱，22日9時至13時於平潭牛山島沿海部分區域展開實彈射擊，禁止一切船舶駛入。福州海事局21日深夜再發通報，22日8時至12時於羅源灣港區可門水道連山東部附近海域進行實彈射擊訓練，對部分海域雙向交通管制，禁止所有無關船舶在上述時段進出該管制水域。

「一點感覺都沒有」，連江縣議員曹以標表示，看到新聞才知中國軍演，但馬防部也常火砲射擊演習，這種軍演對金馬民眾來說很平常，漁船、貨船、客運船進出正常，民眾不會特別緊張；有漁民說，金馬與廈門、福州往來密切，甚至通婚結親，「親家沒仇會無緣無故來打你嗎」？

不過，馬祖有民代說，中央部會首長每次發言都愛挑動敏感神經，激怒別人，把民眾置於險境，人民想法很單純，希望政府提出有助民眾政策，少講一些於事無補的政治語言。

解放軍 國防部 國民黨

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