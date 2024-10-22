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台駐美代表俞大㵢接受福斯訪問 前藍委：發言恐不自覺介入美選

記者洪哲政/台北即時報導
11月5日美國就要投票選出新總統，此時正是敏感的時間點。(歐新社)
11月5日美國就要投票選出新總統，此時正是敏感的時間點。(歐新社)

駐美代表俞大㵢最近接受福斯新聞（Fox News）的訪問，嫻熟美國政治的前國民黨立委林郁方批評，這位駐美代表恐已不自覺地已「介入了」美國總統選舉。

林郁方表示，駐美代表俞大㵢最近接受福斯新聞（Fox News）的訪問，國內在野黨和一些媒體批評他的論點有如戰狼。其實，他更大的問題乃是他不自覺地「介入了」美國總統選舉！這個錯誤是任何外交官都該極力避免的，何況他是一位資深外交官，更是現任駐美代表。

林郁方轉述，根據福斯新聞網的報導，「這位外交官說，自從前總統川普離開他的職位之後，中國主席習近平就加劇了區域的緊張，但他並沒有責備拜登政府鼓勵中國這麼做。」

林郁方稱，這段話的前半段無疑是重點，後半段乃是用以「保護」受訪者—俞大㵢，只不過越描越黑。

中華民國駐美代表俞大㵢。(記者許君達／攝影)
中華民國駐美代表俞大㵢。(記者許君達／攝影)

林郁方表示，此時正是美國最敏感的時間點，11月5日美國就要投票選出新總統，各國政府此刻莫不小心翼翼地避免介入美國大選，美國畢竟是唯一的超級強權，押錯寶的代價是不可承受之重。

林郁方表示，任何中華民國的外交官應該都會牢記1948年國民政府支持杜威競選美國總統的代價，因為「意外」當選的杜魯門讓中華民國吃盡苦頭，若非1950年爆發韓戰，我們可能還會更慘。

他表示，余大㵢身為駐美代表，竟然不知道福斯新聞是川普的堅強支持者。川普一直攻擊拜登外交失敗才會爆烏克蘭戰爭，相信此即福斯要訪問余大㵢的主因。它要藉此訪問替川普證明，拜登的無能「也」造成中共這幾年在亞太區域變得更好戰。俞代表和他的長官們是否知道，他的受訪讓他成了川普選戰中的一枚棋子？

林郁方推測，民進黨政府尤其該擔心，如果賀錦麗當選，民主黨會不會算這筆帳？

林郁方。(聯合報系)
林郁方。(聯合報系)

川普 拜登 俞大㵢

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