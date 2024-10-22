我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

美加軍艦聯合穿越台海 中國批「滋擾攪局」

記者張文馨、程嘉文／綜合報導
本月20日，美軍勃克級飛彈驅逐艦希金斯號、加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦溫哥華號，聯袂穿越台灣海峽。(取自第七艦隊臉書)
本月20日，美軍勃克級飛彈驅逐艦希金斯號、加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦溫哥華號，聯袂穿越台灣海峽。(取自第七艦隊臉書)

解放軍上周舉行「聯合利劍──2024B演習」後，美軍第七艦隊在21日凌晨聲明，勃克級飛彈驅逐艦希金斯號(Higgins)和加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦溫哥華號(HMCS Vancouver)於20日穿越台灣海峽。

第七艦隊表示，美加軍艦執行穿越台海的例行任務，此舉符合國際法規範。解放軍東部戰區發言人李熹21日聲稱，對美、加軍艦全程跟監警戒，並批評美、加方行為「滋擾攪局」，破壞台海和平穩定。

台北國防部21日上午發布新聞稿表示，美國及加拿大軍艦各一艘，20日起由南向北駛經台灣海峽；通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。

21日稍早台北發布的中共軍事動態則指出，至21日早晨6時為止的過去24小時，共有14架次解放軍戰機出海，其中逾越中線7架次。

台北外交部表示，對於美、加兩國再次以具體行動強調台灣海峽是國際水域的法律地位，同時捍衛自由航行與區域穩定的堅定立場，表達歡迎與肯定；此次為美加近兩年第四度聯袂航經台海，展現民主盟友堅決採取具體行動維護台海和平的決心。

對此，李熹21日凌晨發表談話，批評美國希金斯號驅逐艦、加拿大溫哥華號巡防艦過航台灣海峽並公開炒作。他聲稱，解放軍東部戰區組織海空兵力對美、加艦過航行動全程跟監警戒，依法依規處置。美、加方行為「滋擾攪局」，破壞台海和平穩定；又稱東部戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

中國外交部發言人林劍21日在例行記者會回應相關問題時稱，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題不是航行自由問題，是事關中國主權和領土完整的問題。中國堅決反對任何國家以「航行自由」為名，挑釁威脅中國的主權和安全。

希金斯號與溫哥華號曾於2022年9月20日聯合執行穿越台海任務，當時恰逢時任眾院議長裴洛西訪台，與拜登總統第四度重申護台說，白宮國家安全顧問蘇利文重申美國基於「一個中國」政策的基本承諾。

解放軍 加拿大 拜登

上一則

吳銘漢夫婦命案 蘇建和等3人改無罪 法律程序保護誰？

下一則

總預算案協商又破裂24日再議 卓稱點菜說喻各退一步

延伸閱讀

美加軍艦一起通過台灣海峽 台外交部：2年來第4度

美加軍艦一起通過台灣海峽 台外交部：2年來第4度
G7首次防長會 關注解放軍對台軍演

G7首次防長會 關注解放軍對台軍演
美加軍艦穿越台灣海峽 解放軍：滋擾攪局 全程跟監警戒

美加軍艦穿越台灣海峽 解放軍：滋擾攪局 全程跟監警戒
解放軍演後 美加軍艦聯合穿越台海

解放軍演後 美加軍艦聯合穿越台海

熱門新聞

24歲「學霸」許姓美女網紅。（取材自小紅書）

神級家世學霸不倫大23歲人夫 台大教授父也擋不住

2024-10-17 02:24
台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享壽99歲。記者高彬原／攝影

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

2024-10-21 10:58
辜寬敏基金會今天公布「2024國家不正常關鍵報告」，基金會董事長、辜寬敏遺孀王美琇（左）表示，這國家還有很多不正常現象，不應視而不見。圖／本報系資料照

賴清德拋「中華民國113年」 辜寬敏遺孀：這國家何時開始？

2024-10-15 12:01
高雄壽山動物園出現一群孔雀躺在地上動也不動，遊客以為孔雀集體暴斃急忙通報。圖／高市觀光局提供

高雄動物園孔雀集體倒地 遊客嚇壞通報 園方：做日光浴啦

2024-10-20 10:27
謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截 查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝

「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截

2024-10-21 14:34
國民黨黃復興黨部前主委臧幼俠涉參與中國統戰活動，遭裁罰停止75%月退俸5年，並追繳註銷勳獎章。(本報系資料照片)

台退將臧幼俠赴港參與統戰活動 月退俸3千多美元罰砍75%

2024-10-15 09:55

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」