美加軍艦聯合穿越台海 中國批「滋擾攪局」

本月20日，美軍勃克級飛彈驅逐艦希金斯號、加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦溫哥華號，聯袂穿越台灣海峽。(取自第七艦隊臉書)

解放軍 上周舉行「聯合利劍──2024B演習」後，美軍第七艦隊在21日凌晨聲明，勃克級飛彈驅逐艦希金斯號(Higgins)和加拿大 皇家海軍哈利法克斯級巡防艦溫哥華號(HMCS Vancouver)於20日穿越台灣海峽。

第七艦隊表示，美加軍艦執行穿越台海的例行任務，此舉符合國際法規範。解放軍東部戰區發言人李熹21日聲稱，對美、加軍艦全程跟監警戒，並批評美、加方行為「滋擾攪局」，破壞台海和平穩定。

台北國防部21日上午發布新聞稿表示，美國及加拿大軍艦各一艘，20日起由南向北駛經台灣海峽；通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。

21日稍早台北發布的中共軍事動態則指出，至21日早晨6時為止的過去24小時，共有14架次解放軍戰機出海，其中逾越中線7架次。

台北外交部表示，對於美、加兩國再次以具體行動強調台灣海峽是國際水域的法律地位，同時捍衛自由航行與區域穩定的堅定立場，表達歡迎與肯定；此次為美加近兩年第四度聯袂航經台海，展現民主盟友堅決採取具體行動維護台海和平的決心。

對此，李熹21日凌晨發表談話，批評美國希金斯號驅逐艦、加拿大溫哥華號巡防艦過航台灣海峽並公開炒作。他聲稱，解放軍東部戰區組織海空兵力對美、加艦過航行動全程跟監警戒，依法依規處置。美、加方行為「滋擾攪局」，破壞台海和平穩定；又稱東部戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

中國外交部發言人林劍21日在例行記者會回應相關問題時稱，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題不是航行自由問題，是事關中國主權和領土完整的問題。中國堅決反對任何國家以「航行自由」為名，挑釁威脅中國的主權和安全。

希金斯號與溫哥華號曾於2022年9月20日聯合執行穿越台海任務，當時恰逢時任眾院議長裴洛西訪台，與拜登 總統第四度重申護台說，白宮國家安全顧問蘇利文重申美國基於「一個中國」政策的基本承諾。