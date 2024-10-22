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台APEC領袖代表 敲定由總統府資政林信義出任

記者陳熙文、邱琮皓／台北22日電
行政院前副院長林信義，將代表出席2024年亞太經濟合作經濟領袖會議。（本報資料照片）
行政院前副院長林信義，將代表出席2024年亞太經濟合作經濟領袖會議。（本報資料照片）

台灣今年出席亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖峰會人選一波三折，總統府昨拍板，由總統府資政、台杉投資管理顧問公司董事長林信義，代表出席2024年亞太經濟合作經濟領袖會議（AELM）。

據了解，總統府鎖定林信義具有財經專業、掌握政策和行事嚴謹三大優點，決定由他代表賴清德總統出席APEC領袖會議。總統府指出，賴總統期許他以專業經驗與閱歷，在APEC完整闡述我政府政策內涵，其次也希望提升台灣能見度及重要性。

APEC領袖峰會將於11月15日至16日在秘魯利馬舉行。據悉，秘魯於10月17日遞送邀請函，台方持續和秘魯交涉人選，府方最後提議林信義，秘魯對此沒有異議，終於達成共識。

據了解，賴總統對於領袖代表人選原屬意前副總統陳建仁，但遭到主辦國祕魯婉拒，一度傳出由宏碁創辦人施振榮擔任代表，但總統府並未證實，昨日則宣布由林信義出任。

總統府昨對外公布林信義代表出席APEC領袖會議。總統府發言人郭雅慧表示，林信義三度參與APEC會議，2000年汶萊及2001年上海兩度代表台灣參加APEC部長級年會，並獲前總統陳水扁指派擔任領袖代表，率團參加在韓國釜山的APEC會議，皆圓滿達成任務。

林信義在2000年民進黨執政時，從產業界進入政壇，歷任經濟部長、經建會主委、行政院副院長，負責財經政策規畫與執行；他卸任公職後，回鍋中華汽車工業擔任常務董事，2016年獲前總統蔡英文敦聘為總統府資政，也曾擔任工研院董事長，熟稔產業脈動。

據悉，總統府請出林信義，因為他不但資歷橫跨公私部門，熟嫻國家經貿政策，同時於蔡賴政府皆任總統府資政，也是現今行政院經濟委員會創新組召集人。此外，林信義早年加入過國民黨，綠營執政時並未加入民進黨，朝野互動留下好評價，中性嚴謹形象有利於代表台灣出席國際場合。

APEC 民進黨 賴清德

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