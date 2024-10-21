我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

台APEC領袖代表傳改找林信義 他曾與胡錦濤握手寒喧

台灣新聞組／台北21日電
傳總統府資政林信義將擔任特使出席APEC峰會，總統府昨表示人選還在討論。(本報資料照片)
傳總統府資政林信義將擔任特使出席APEC峰會，總統府昨表示人選還在討論。(本報資料照片)

今年的亞太經濟合作會議（APEC）11月10日至16日將於秘魯舉行，有媒體報導，台總統府選定總統府資政林信義擔任總統特使出席APEC經濟領袖峰會，將於本周公布。總統府昨表示，人選還在討論當中，如有確定人選，將會適時向公開報告說明。

APEC峰會今年以「賦權、包容、成長」為主題。據了解，賴清德總統確實原本要希望由陳建仁擔任特使出席APEC，但由於陳建仁在前總統蔡英文任內擔任過副總統，傳出遭陸方施壓，未獲秘魯點頭。秘魯日前告知台方，希望由無政治背景的人士參與。

後來傳出，府方有意改派宏碁集團創辦人施振榮作為替代人選。但據了解，替代人選不是施振榮。有知情人士指出，施振榮其實有意願擔任APEC特使，但礙於身體疑慮，最後婉拒。

有媒體昨報導，秘魯於10月17日遞送邀請函，府方提議林信義，秘魯對此沒有異議，傳總統府本周就會正式拍板，對外公布。據了解，秘魯方面已正式遞送邀請函。

林信義現年77歲，曾於2005年代表陳水扁出席APEC南韓釜山經濟領袖會議，在會議中與時任中國大陸國家主席胡錦濤握手寒喧，留下歷史鏡頭，成為APEC會議中，兩岸代表第一次的接觸。

知情人士表示，林信義擔任過經濟部長、行政院副院長，對政府運作相當熟悉，加上從企業界出身，對國內產業發展有深入了解，過去也有參與APEC經驗，行政院日前公布經濟發展委員會顧問名單，林信義也是顧問之一，深獲賴清德器重，除聘為資政外，今年7月還親自邀請他出任國家級的台杉投資公司董事長。

APEC 賴清德 投資

上一則

總預算案協商前發文「餐廳可趕我走」 卓榮泰暗喻倒閣？

下一則

「黑熊部隊」發言人？ 稱台「準備好作戰」 台駐美代表俞大㵢：非挑釁

延伸閱讀

習近平將主持竣工儀式 中遠在秘魯建大型港口

習近平將主持竣工儀式 中遠在秘魯建大型港口
秘魯挖出40多具600多年前兒童遺骸 疑遭獻祭

秘魯挖出40多具600多年前兒童遺骸 疑遭獻祭
觀察站／APEC代表人選 也陷美中台博弈

觀察站／APEC代表人選 也陷美中台博弈
陸施壓 陳建仁代表出席APEC卡關 府：替代人選仍在討論

陸施壓 陳建仁代表出席APEC卡關 府：替代人選仍在討論

熱門新聞

24歲「學霸」許姓美女網紅。（取材自小紅書）

神級家世學霸不倫大23歲人夫 台大教授父也擋不住

2024-10-17 02:24
台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享壽99歲。記者高彬原／攝影

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

2024-10-21 10:58
辜寬敏基金會今天公布「2024國家不正常關鍵報告」，基金會董事長、辜寬敏遺孀王美琇（左）表示，這國家還有很多不正常現象，不應視而不見。圖／本報系資料照

賴清德拋「中華民國113年」 辜寬敏遺孀：這國家何時開始？

2024-10-15 12:01
高雄壽山動物園出現一群孔雀躺在地上動也不動，遊客以為孔雀集體暴斃急忙通報。圖／高市觀光局提供

高雄動物園孔雀集體倒地 遊客嚇壞通報 園方：做日光浴啦

2024-10-20 10:27
謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截 查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝

「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截

2024-10-21 14:34
國民黨黃復興黨部前主委臧幼俠涉參與中國統戰活動，遭裁罰停止75%月退俸5年，並追繳註銷勳獎章。(本報系資料照片)

台退將臧幼俠赴港參與統戰活動 月退俸3千多美元罰砍75%

2024-10-15 09:55

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」