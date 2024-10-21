台APEC領袖代表傳改找林信義 他曾與胡錦濤握手寒喧

傳總統府資政林信義將擔任特使出席APEC峰會，總統府昨表示人選還在討論。(本報資料照片)

今年的亞太經濟合作會議（APEC ）11月10日至16日將於秘魯舉行，有媒體報導，台總統府選定總統府資政林信義擔任總統特使出席APEC經濟領袖峰會，將於本周公布。總統府昨表示，人選還在討論當中，如有確定人選，將會適時向公開報告說明。

APEC峰會今年以「賦權、包容、成長」為主題。據了解，賴清德 總統確實原本要希望由陳建仁擔任特使出席APEC，但由於陳建仁在前總統蔡英文任內擔任過副總統，傳出遭陸方施壓，未獲秘魯點頭。秘魯日前告知台方，希望由無政治背景的人士參與。

後來傳出，府方有意改派宏碁集團創辦人施振榮作為替代人選。但據了解，替代人選不是施振榮。有知情人士指出，施振榮其實有意願擔任APEC特使，但礙於身體疑慮，最後婉拒。

有媒體昨報導，秘魯於10月17日遞送邀請函，府方提議林信義，秘魯對此沒有異議，傳總統府本周就會正式拍板，對外公布。據了解，秘魯方面已正式遞送邀請函。

林信義現年77歲，曾於2005年代表陳水扁出席APEC南韓釜山經濟領袖會議，在會議中與時任中國大陸國家主席胡錦濤握手寒喧，留下歷史鏡頭，成為APEC會議中，兩岸代表第一次的接觸。

知情人士表示，林信義擔任過經濟部長、行政院副院長，對政府運作相當熟悉，加上從企業界出身，對國內產業發展有深入了解，過去也有參與APEC經驗，行政院日前公布經濟發展委員會顧問名單，林信義也是顧問之一，深獲賴清德器重，除聘為資政外，今年7月還親自邀請他出任國家級的台杉投資 公司董事長。