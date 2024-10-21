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黑白集／從蔡英文風光訪歐 看外交的表與裡

黑白集

最近前總統蔡英文訪問捷、法、比三國，為台灣在歐洲露了些臉。在此之際，外交陣線也接連傳來挫敗。賴清德總統擬派陳建仁參加APEC下月的峰會，竟未獲主辦國秘魯同意，被迫換人。此外，南非要求台代表處限期遷出其首都，如若不從即關閉。台駐蒙古國代表處原訂舉行國慶酒會，該國竟以「鼠疫」為由封鎖旅館會場，而被迫取消。

蔡英文訪歐或許可以得分，卻遠遠彌補不了台灣在他國受到的羞辱。原因是，前者主要為儀式性意義，後者則是實質的內傷。這些外交碰撞，當然是中共幕後施壓作祟，論其起因，則是賴清德幾番新兩國論發言所致。接下來，台灣要面對的難堪可能不止於此。

連戰和蕭萬長過去均曾以卸任副總統身分代表參加APEC，可見前副元首身分不是問題，問題在陳建仁及賴清德的言行。至於南非的迫遷和外蒙的鼠疫封鎖，動作都極粗魯；但台灣若無夠強的經濟外交實力與之一搏，就只能吞下羞辱。

外長林佳龍正研議反制南非，除要求南非駐台辦事處遷出北市，也將取消兩國的大學交流，並將南非在台英語教師改由史瓦帝尼籍替代。對等反制當然必要，但若過度懲處南非友我人士，豈非更失去其民間之支持？

台灣近年外交只看美國臉色，對其他國家都不在意，連邦交國都疏於經營。太重表象，就難免丟了裡子！（轉載自聯合報黑白集）

南非 賴清德 蔡英文

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