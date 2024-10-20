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備戰說引發藍營不滿 俞大㵢澄清非挑釁更非引戰

記者張文馨／華盛頓即時報導
中華民國駐美代表俞大㵢。（聯合報系資料照）
中華民國駐美代表俞大㵢。（聯合報系資料照）

中華民國駐美代表俞大㵢日前接受福斯新聞網（FOX）的專訪，引發國民黨批評；駐美代表處20日透過新聞稿表示，俞大㵢絕非挑釁更非引戰。

專訪的報導標題稱「（台灣）大使：中國加大侵略時，台灣人民準備好作戰」（Taiwanese people ready to fight as China ramps up aggression, ambassador says）；副標題為，台灣正在關注烏克蘭如何抵禦俄羅斯。

據報導，當被問到若中國大陸犯台，台灣人民是否會迎難而上，俞大㵢表示，「是，當然。」

福斯報導，俞大㵢提到烏克蘭的案例，他還提到希望跟烏克蘭一樣，不需靠美軍幫忙，但美方提供協助，台灣也會很快接受，「若你的房子著火了，有人要給你一桶水幫忙，你會說不嗎？」

此外，俞大㵢表示，中國大陸國家主席習近平為了想實現所謂的中國夢而越發大膽；這無關誰當美國總統，關鍵在習近平怎麼想。

駐美代表處表示，在假設北京發動戰爭的提問下，俞大㵢說的是，「台灣人準備好保衛自己的家園，就像烏克蘭人保衛自己的國家」；脈絡在假設中方片面發動戰爭，而非台灣人準備打仗。

駐美代表處稱，這不是挑釁更非引戰，面對中國大陸威脅，期盼國人能團結一致，不分黨派，共同捍衛得來不易的民主。

國安會前副秘書長楊永明稱俞大㵢接受福斯專訪的言論，無助爭取美國支持，反而提高兩岸緊張情勢。

俞大㵢 烏克蘭 習近平

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