我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國「這名校」巴黎奧運狂拿12金 獎牌總數只輸7國

富豪蓋蒂出售柏克萊「希臘羅馬式」別墅 開價500萬

陸船翻覆2死案 台灣海巡艇長、駕駛不起訴

記者蔡家蓁／金門17日電
金門地檢署調查陸船翻覆釀二死案，調查認定台灣巡防艇並無故意衝撞行為，黃姓艇長與蔡姓隊員實施強制力未逾越必要程度，難以歸責過失致死罪。(圖／檢方提供)
金門地檢署調查陸船翻覆釀二死案，調查認定台灣巡防艇並無故意衝撞行為，黃姓艇長與蔡姓隊員實施強制力未逾越必要程度，難以歸責過失致死罪。(圖／檢方提供)

○二一四陸船翻覆釀2死，海巡隊巡防艇的蔡姓隊員與黃姓艇長遭被過失致死罪被告，金門地檢署歷經六個多月偵查，認為兩船確實碰撞，海巡是依法攔檢，但在碰撞前後能反應的時間太短，難以因此歸責，加上陸船船長開航經驗不到十次等因素，因此對蔡、黃處分不起訴。

檢方指出，今年2月14日下午1時許，海巡隊接獲通報並發現有一艘陸籍快艇，自大陸地區水域駛入台灣「禁止水域」，海巡隊巡防艇即命令陸籍快艇停船受檢，但陸籍快艇卻加速逃逸，逃逸過程中未出「禁止水域」即翻覆，于姓船長、來姓船員死亡。

海巡署黃姓艇長及蔡姓駕駛因分別為決策下令者、駕駛為實際操船者，列過失致死罪被告，另有兩名隊員則對船舶航行不具實際影響力，未列被告。

檢方調查，兩名死者均是生前落水後溺水死亡，且死者家屬對檢察官及法醫師認定死因為溺死均無意見。

檢方指出，陸籍快艇外觀上並無船名，顯有違法，從巡防艇接獲通報、巡防艇廣播及開始追逐、到兩船發生接觸及碰撞、陸籍快艇翻覆等期間，陸籍快艇均處於金門地區的禁止水域內，且陸艇在聽聞海巡要求停船受檢的廣播，仍加速逃逸。

檢方勘驗發現，兩船確實發生接觸及碰撞，經檢視陸艇未見船體有嚴重變形或大面積損壞，巡防艇也僅有些微撞擊痕跡，顯示巡防艇並無故意衝撞行為，海巡艇長和駕駛實施強制力並未逾越必要程度。

生還陸籍漁民證稱，陸籍快艇是「黑船」，不能報關、不能下水，且快艇甲板上艙口、人孔，無水密的裝備，傾斜時船艙容易浸水，加速時因不穩定平衡翻覆。而于姓船長之前不會開船、也沒有駕船執照，開船出海經驗不到十次，翻覆有可能出於未具備適當航行知識及經驗。

檢方發現，翻覆前陸籍漁船出現大角度地右轉，加上在碰撞前六秒，漁船突然降速，若海巡在六秒內反應，應可避免碰撞，但六秒反應時間太短，難以因此歸責。

檢方表示，海巡依法登艇稽查屬依法實施，過程發生追逐、碰撞，都是「法所容許之風險」，另外陸船生還的兩漁民均稱未有「翻覆是出於碰撞」，無充分證據可證明陸船翻覆是出於被告過失，處分不起訴。

快艇

上一則

北部缺電政院點名盧秀燕反對「中電北送」 中市嗆甩鍋

下一則

出口不如預期 台全年經濟成長率降至3.9% CPI也上修

延伸閱讀

陸船翻覆案金門地檢署偵結不起訴 陳玉珍：可翻篇

陸船翻覆案金門地檢署偵結不起訴 陳玉珍：可翻篇
陸船翻覆案金門地檢署不起訴 國台辦：不能接受

陸船翻覆案金門地檢署不起訴 國台辦：不能接受
駕艇偷渡赴台 陸前艇長被訴

駕艇偷渡赴台 陸前艇長被訴
與台船擦撞 陸船拒海巡登檢逃逸 被大陸海警帶回

與台船擦撞 陸船拒海巡登檢逃逸 被大陸海警帶回

熱門新聞

命理師楊登嵙分享立秋的民俗觀念。(本報資料照)

4生肖立秋注意小病痛 重「護肺養肝」

2024-08-07 02:50
民眾黨主席柯文哲（左）與妻子陳佩琪（右）。聯合報系資料照

聽到太太做這件事 柯文哲驚嚇大叫「天啊」

2024-08-16 15:32
台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

2024-08-02 20:10
在台失聯的柯尼哲為德國知名學者，專注於陰謀論在公共對話領域、媒體與文學中的表現形式，近年全球假訊息肆虐，柯尼哲的學術專業受重視，在週報「星期五」（der Freitag）和YouTube上都可以見到他深度解析的專欄與影片。（中央社）

德籍教授在台失蹤逾4月 父母投書柏林報紙望兒早歸

2024-08-13 17:44
長榮集團創辦人張榮發8年前過世，遺囑將遺產全留給2房獨子張國煒。圖／本報系資料照

張榮發遺囑確定有效 二房獨子獨得逾百億台幣遺產

2024-08-14 13:25
新北一名公公拍兒媳屁股說「快去洗澡」，共6度性騷。圖為示意圖非當事人。（記者余承翰／攝影）

公公6度性騷 拍屁股說「去洗澡」、想舌吻 兒媳不忍了提告

2024-08-14 00:10

超人氣

更多 >
4生肖運勢走上坡 屬馬準備升職、他們感情生活最幸福

4生肖運勢走上坡 屬馬準備升職、他們感情生活最幸福
巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言

巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言
男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了

男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了
「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」

「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」
紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路

紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路