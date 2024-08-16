我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰國史上第2位女總理誕生 塔信么女貝東塔當選泰國總理

波克夏持有蘋果和可口可樂一樣是整數4億股 巴菲特打算長抱不賣？

陸方名單難產 雙城論壇進度卡 藍指賴清德踩紅線所致

台灣新聞組／台北16日電
台北市長蔣萬安(左)和上海市長龔正(右)去年雙城論壇首次會面。(圖／北市府提供)
台北市長蔣萬安(左)和上海市長龔正(右)去年雙城論壇首次會面。(圖／北市府提供)

台北上海雙城論壇原定8月底舉辦，據掌握，因賴清德總統上任屢踩兩岸紅線、對岸領導體系輪休等因素，對岸遲遲未給出席名單，雙方今天會再洽詢名單；北市府目標是市長蔣萬安9月4日出國訪美前辦雙城論壇，8月底到9月初都可能是舉辦時間點，場地也已有眉目，市府官員表示「雙方的確還在努力。」

陸委會副主委梁文傑昨天下午在例行記者會上回應雙城論壇進度表示，到目前為止並沒有收到台北市政府的任何申請案件，「還是請大家去跟台北市政府詢問」，他表示，「他們如果不提出申請，我們也無從受理」。

雙城論壇若要在8月底、9月初舉辦，要在兩周前將陸方名單給陸委會審查，陸委會屆時還要召集移民署、國安局等單位開聯審會議。

藍營人士指出，今年是賴清德上任第一年的雙城論壇，各界高度關注對岸來台層級，籌辦卡關，是賴清德五二○上任之後，屢踩兩岸紅線，引發對岸不滿。「對岸考量是若上海還派市長層級參加雙城，會讓民進黨有錯覺『賴清德怎麼做，大陸都埋單』？」

知情人士表示，這次因陸委會嚴審，不像過去由各局處送分論壇來訪的名單給陸委會，而是由市府統一送。市府官員指出，對岸尚未給名單，但北市努力在市長9月4日訪美前辦完雙城論壇。

藍營人士指出，陸方來訪主要官員都是在頭二天參與，市長也可在9月3日前接洽完後訪美，雙城論壇後立即訪美，也避免被人抹紅，符合黨內「和中親美」政策，是最佳時間點。

北市議員秦慧珠說，蔣萬安九月初要出訪美國，10月1日是大陸國慶，10月10日是中華民國國慶，若8月底雙城還沒辦，敏感時間會愈來愈多；上海台辦主任鍾曉敏已調上海市文旅局長，會等她雙城論壇辦完才交接，「對岸也希望雙城的舉辦，不要拖太久。 」

秦慧珠認為，陸方仍對賴清德兩岸態度有意見，目前看龔正來的機率很低，但民間還是非常期盼交流，大家都不希望兩岸敵對，未來會更堪憂。

陸委會副主委梁文傑表示，看到外界說（雙城）遲遲沒辦法辦，是因為賴總統「屢闖紅線」，「我覺得這個應該不是事實」。他強調，過去這幾個月，上海台辦主任（此指鍾曉敏）也來過台北市來討論雙城論壇的議題，「也陸陸續續有其他官方訪問來」，所以這個應該不會是問題。

賴清德 中華民國 民進黨

上一則

監察院2月彈劾陳宗彥不成立 今檢求重刑打臉

下一則

醜聞擋仕途 陳宗彥上月接大同子公司董事

延伸閱讀

重磅快評╱大刀砍賴清德大將 對柯文哲還會客氣嗎

重磅快評╱大刀砍賴清德大將 對柯文哲還會客氣嗎
賴清德親密子弟兵被起訴 國民黨立委喊意外：要給予肯定

賴清德親密子弟兵被起訴 國民黨立委喊意外：要給予肯定
新聞評論／喚青鳥、固小草 賴柯的清廉保位戰

新聞評論／喚青鳥、固小草 賴柯的清廉保位戰
岸田不連任／被問協防台灣？石破茂在台受訪未給答案

岸田不連任／被問協防台灣？石破茂在台受訪未給答案

熱門新聞

命理師楊登嵙分享立秋的民俗觀念。(本報資料照)

4生肖立秋注意小病痛 重「護肺養肝」

2024-08-07 02:50
台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

2024-08-02 20:10
在台失聯的柯尼哲為德國知名學者，專注於陰謀論在公共對話領域、媒體與文學中的表現形式，近年全球假訊息肆虐，柯尼哲的學術專業受重視，在週報「星期五」（der Freitag）和YouTube上都可以見到他深度解析的專欄與影片。（中央社）

德籍教授在台失蹤逾4月 父母投書柏林報紙望兒早歸

2024-08-13 17:44
長榮集團創辦人張榮發8年前過世，遺囑將遺產全留給2房獨子張國煒。圖／本報系資料照

張榮發遺囑確定有效 二房獨子獨得逾百億台幣遺產

2024-08-14 13:25
新北一名公公拍兒媳屁股說「快去洗澡」，共6度性騷。圖為示意圖非當事人。（記者余承翰／攝影）

公公6度性騷 拍屁股說「去洗澡」、想舌吻 兒媳不忍了提告

2024-08-14 00:10
中國國安部的發文提到破獲千餘起台灣間諜，台陸委會13日回應，若非誇大就是濫捕。(記者廖士鋒／攝影)

中國稱破獲千起台諜案 陸委會：若非誇大就是濫捕

2024-08-13 11:59

超人氣

更多 >
2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由

2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由
小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？

小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？
全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓

全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓
天天吃青花菜 身體驚喜五變化

天天吃青花菜 身體驚喜五變化
習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起

習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起