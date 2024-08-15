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首度披露四軸自殺無人機 台國軍：創新取代刺刀戰法

記者李人岳／台北即時報導
軍方「國防線上」影片披露海軍陸戰隊官兵操作無人機攜帶爆裂物模擬攻擊車輛、小艇等目標。(軍聞社Youtube頻道)
軍方「國防線上」影片披露海軍陸戰隊官兵操作無人機攜帶爆裂物模擬攻擊車輛、小艇等目標。(軍聞社Youtube頻道)

小型無人機應用於戰場監視、偵察甚至攜帶炸藥進行自殺攻擊等用途，已經普遍出現於俄烏戰爭及以哈衝突中，台灣國防部公布最新一集「國防線上」影片，首度披露官兵操作無人機攜帶爆裂物模擬攻擊車輛、小艇等目標，並將成立實驗編裝部隊，建構不對稱戰力。

國防部表示，國軍借鏡俄烏、以哈戰爭經驗，由軍備局生產製造中心持續發展小型無人機；期以創新不對稱概念，取代傳統「上刺刀衝鋒」戰法，配合編裝實驗，打造新興關鍵戰力，有效嚇阻敵人進犯、確保國防安全。

軍方強調，國軍小型無人機之發展，是結合「無人機國家隊」政策，可透過整合政府與民間、國內與國外之專業量能，快速籌建可恃戰力。

軍聞社在Youtube平台發布最新一集「國防線上」影片，主要內容為紀錄國軍今年度「神弓」、「雷霆」及「神鷹」精準飛彈射擊操演，不過影片最後約30秒中，首度出現身著海軍陸戰隊數位虎斑迷彩服的官兵，操作四軸無人機攜帶爆裂物，模擬穿越障礙物攻擊車輛及海上小艇。

影片畫面顯示，官兵利用筆電、搖桿模擬練習操作無人機，並在四軸無人機體下方裝掛圓柱型爆裂物，同時以平板電腦遙控無人機，對車輛、小艇進行自殺攻擊。

據影片旁白描述，國軍前瞻未來作戰場景，考量新興戰爭趨勢，積極與國內外合作發展各類型小型無人機，以強化國防實需，並透過戰備訓練任務，進行實兵驗證，展現出優良性能與訓練成果。

影片並提到，未來將尋求與國內無人機產業鏈合作，建構可恃國防力量，同時也會依需求，成立實驗性編裝部隊，建構具備不對稱戰力的防衛作戰能量，守護國家安全。

國防部

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