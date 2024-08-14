我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

岸田文雄不參選自民黨總裁選舉 日媒點名可能人選

不顧死亡警告 男子騎車穿越加州大蘇爾 滾落100呎山崖

巴黎長榮桂冠拒掛五星旗掀波 陸網友揚言抵制

記者廖士鋒／綜合14日電
大陸網紅13日披露與巴黎長榮桂冠酒店的爭執，引起眾多大陸網友回應。（圖／截自抖音「張教官的有趣人生」）
大陸網紅13日披露與巴黎長榮桂冠酒店的爭執，引起眾多大陸網友回應。（圖／截自抖音「張教官的有趣人生」）

巴黎奧運甫落幕，兩岸爭議又添一樁。一個抖音的網紅團隊到巴黎拍攝影片期間，入住有台資背景的長榮桂冠酒店，發現奧運各國旗幟都在，唯獨缺少中共五星旗，憤而直接「不住了」，同時也找來酒店大陸背景的廚師指控五星旗被酒店高層拿掉，相關影片上傳不到8小時已經將近90萬點讚、3.3萬則評論，引來一眾大陸網友宣告要抵制。

抖音網紅「張教官的有趣人生」13日中午上傳一部影片，內容是該網紅團隊近日到法國巴黎拍攝影片期間，下訂入住了長榮桂冠酒店，但付款拿房卡之後在大廳看到奧運期間懸掛的各國國旗，在經由全場尋找後發現，獨缺中共五星旗，因而到櫃台理論，並自己拿出一面五星旗要提供給酒店懸掛，但遭櫃台人員拒絕，表明他不能決定酒店的裝飾，最後網紅表示自己直接不住了，寧願全額不退款仍要退房。

隨後該團隊司機找到一位據稱在該酒店工作的廚師，他表示五星旗原本（7月）18日是有掛上的，但19日就消失，是一位「蘇總」命人剪掉，該廚師還出示酒店訂房系統，顯示有六成到七成都是大陸遊客，網紅團隊相當氣憤，表示對此「很憤怒」，將會再去酒店了解情況。

這部影片截至目前已經有88萬人次點讚、3.4萬留言，分享8.2萬次，遠高於該網紅先前的大多數影片。有大陸網友留言，「強烈要求攜程及（大陸）國內各大網站下線長榮集團名下酒店。這是最好應對此事件的辦法。讓（大陸）國內客戶訂不了他們名下酒店」，單是這一留言就有2,000餘人按讚；另有眾多大陸網友表態抵制，還有不少網友留言說要「舉報」。

目前中共官方，包含中共駐法大使館仍未回應此事。

中共駐法大使館13日上午在微信上發文則提到，「在剛剛閉幕的在第33屆夏季奧林匹克運動會上，中國體育代表團勇奪40枚金牌。加上中國香港和中國台北體育代表團獲得的4枚金牌，兩岸三地共獲得44枚金牌，超過了美國的金牌數量」。

五星旗 中共 巴黎奧運

上一則

陸稱破千餘台諜案打掉情報網 台指誇大業績

下一則

受刑人曝鄭文燦住獨居房吹冷氣 桃檢：未見異常

延伸閱讀

奪金泳將潘展樂親手解散微博粉絲群 網讚：人間清醒

奪金泳將潘展樂親手解散微博粉絲群 網讚：人間清醒
陸稱破獲千餘台諜案「打掉情報網」 台：誇大業績

陸稱破獲千餘台諜案「打掉情報網」 台：誇大業績
保加利亞質疑林郁婷性別禁宣傳LGBTQ 歐洲理事會關切

保加利亞質疑林郁婷性別禁宣傳LGBTQ 歐洲理事會關切
歡迎加州選手賦歸 迎接洛杉磯2028奧運

歡迎加州選手賦歸 迎接洛杉磯2028奧運

熱門新聞

命理師楊登嵙分享立秋的民俗觀念。(本報資料照)

4生肖立秋注意小病痛 重「護肺養肝」

2024-08-07 02:50
特斯拉執行長馬斯克。(美聯社資料照)

台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣

2024-08-06 14:16
台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

2024-08-02 20:10
中華隊「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左），成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。(本報資料照片)

改中華隊奧運會歌？ 李艷秋：除非你願意犧牲選手

2024-08-06 20:10
基隆市長謝國樑今天宣布，市府與台糖合作，已找到企業，阿根納造船廠遺構將重新定位和發展。(記者游明煌／攝影)

「美國隊長」曾拍照取景 基隆殘破阿根納造船廠將活化多功能飯店

2024-08-07 00:00
空中英語教室創辦人彭蒙惠昨天過世。(聯合報系資料照)

空中英語教室創辦人彭蒙惠過世 享耆壽98歲

2024-08-06 20:53

超人氣

更多 >
賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存

賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存
香蕉皮泡水養綠植有用嗎？專家怎麼說

香蕉皮泡水養綠植有用嗎？專家怎麼說
網紅指巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國網友號召抵制

網紅指巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國網友號召抵制
裴洛西批澳前總理對台言論「愚蠢」被反嗆訪台「魯莽」

裴洛西批澳前總理對台言論「愚蠢」被反嗆訪台「魯莽」
曾志偉拍電影傳女星「假戲真做被硬上」她忍34年說出內幕

曾志偉拍電影傳女星「假戲真做被硬上」她忍34年說出內幕