陸稱破千餘台諜案打掉情報網 台指誇大業績

兩岸關係緊繃下，傳出台灣對中國大陸布建的情報網近期遭大量瓦解。大陸國安部昨透過微信 公眾號發文稱，大陸國家安全機關持續重拳出擊，開展系列專項行動，「連續破獲千餘起台灣間諜 竊密案件」，打掉一大批在大陸布建的間諜情報網絡。今年初，陸方宣稱破獲「數百起」台灣間諜竊密案件，如今增加為「千餘起」，引起關注。

國安局表示，這是對台進行恫嚇的認知作戰。陸委會回應，這樣說法如果不是為了「誇大業績，吹牛膨風」，就是再次公開宣示，中共 國安部門運用模糊與不明確的法律「濫權羈押」。陸委會呼籲，不要再相信中共「懲獨」只針對少數台灣人的騙術。

軍事戰略專家也質疑中共當局的數字是否灌水？專家同時指出，中共當局往往在公布破案數字後再拋出案例以證明其可信度，後續應再觀察中共當局的宣傳操作。

陸委會指出，大陸國安部說法恰恰呼應也證明台灣當局一直以來請台民眾審慎思考赴陸必要性，再次提醒國人赴陸之前應認知中共極權統治之體制，人身安全實具高度風險；中共一手喊著促進交流，一手大肆濫捕台灣人民，除凸顯中共對台政策矛盾，也是阻礙兩岸良性互動的罪魁禍首。

大陸國安部在1月17日的文章還稱，2024年兩項選舉前，台灣情治部門再次充當「台獨」分裂勢力打手，極力炒作「大陸介入台灣選舉」，大肆打壓參與兩岸交流的政治人物乃至普通民眾，淪為台獨勢力黨同伐異、阻礙兩岸交流的工具。大陸國安部當時強調，將深入開展涉台反顛覆、反間諜、反分裂鬥爭，依法防範、制止和懲治敵對勢力的滲透、破壞、顛覆、分裂活動。

在昨天發表題為「堅決打好涉台反分裂反間諜鬥爭」的文章中，大陸國安部稱，對楊智淵等「台獨頭目」實施抓捕審查，創新以涉嫌分裂國家罪追究台獨分子刑事責任的執法司法實踐。文中並援引陸方6月21日發布「懲處」意見稱，將堅決開展涉台反分裂反間諜鬥爭，堅決打擊各類滲透竊密破壞活動，「全力為實現祖國完全統一作出應有貢獻」。

陸委會指出，楊智淵「政治立場時常變化」，被中共違法逮捕關押前，早已不從事政治活動，長期在大陸以教圍棋及參加比賽為生，若這樣還被扣上「台獨頭目」荒唐罪名，再次呼籲台灣人民不要再相信中共「懲獨」只針對少數台灣人的騙術。

不願具名的情報專家分析，台方軍情局自前任局長薛石民時代就停止派遣基幹進入大陸，已造成在對岸內部組織情報網絡困境，再經過中共當局幾波掃蕩，令人懷疑台方在中國大陸內部是否還有如此規模的情報網？