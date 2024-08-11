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兩岸過招 要避免掉入「不可逆」困局

記者 羅印冲
梁文傑暴露了民進黨對兩岸條例界定兩岸關係為「台灣地區與大陸地區」​的真實想法，直接將其轉換為「中華民國與中華人民共和國」的新兩國論。（記者廖士鋒／攝影）
梁文傑暴露了民進黨對兩岸條例界定兩岸關係為「台灣地區與大陸地區」​的真實想法，直接將其轉換為「中華民國與中華人民共和國」的新兩國論。（記者廖士鋒／攝影）

觀察兩岸關係，最近有兩個事件令人憂心，表面上是兩岸當局的再次過招，但留下的後遺症不小，甚至可能使得兩岸對抗走向愈來愈「不可逆」的漩渦，台北和北京都不可不慎。

其一是北京當局繼發布「懲獨」22條意見後，又在國台辦、公安部等官網開設「懲獨」欄目，還列出舉報信箱，歡迎群眾舉報。這當然是北京要對外宣示，「懲獨」不只有白紙黑字，還有具體行動，然而，舉報之門一旦開啟，事情就非同小可。

就像香港國安法通過後，香港警務處國安處於2020年11月開設「國安處舉報熱線」，根據香港警務處說法，從熱線啟用到今年6月，3年多來已收到逾75萬件舉報。鑒於兩岸關係更加複雜、人員往來更為廣泛，而台灣內部對於兩岸議題和認知的高度分歧，已可想像大陸當局可能收到大量的舉報信函，但陸方要如何甄別舉報人的檢舉動機，以及查核舉報內容的真偽，恐怕都會是問題。

雖然陸方強調「懲獨」僅針對極少數人，但舉報信箱的設置可能引來無端的黑函攻擊，或許也會讓一般民眾感受到壓力，這對兩岸關係長期發展而言，絕非正面之舉。

其二是陸委會副主委兼發言人梁文傑日前上節目稱，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的說法，跟「台灣地區與大陸地區互不隸屬」是一樣的，差別只在稱「國名」，還是要稱「地區」。他還形容，「這等於是訓詁學」，兩岸關係很多都是在做文字遊戲、做文章。

梁文傑試圖把「兩國互不隸屬」和「兩區互不隸屬」混為一談，用意可能是為新兩國論「降敏」，但他既體認到「這等於是訓詁學」，應能理解兩岸關係的複雜性和敏感性，更不應率性發言。他談及兩岸條例界定的「台灣地區與大陸地區」，應知該條例第二條明文規定：「大陸地區指台灣地區以外之中華民國領土」，也就是說，台灣地區和大陸地區都屬於中華民國的法定領土，兩區又怎麼可能等於兩國？梁的說法在法理上明顯矛盾。

但梁文傑此說更嚴重的問題是，他暴露了民進黨對兩岸條例界定兩岸關係為「台灣地區與大陸地區」的真實想法，直接將其轉換為「中華民國與中華人民共和國」的新兩國論。如此一來，以後不論是賴總統或陸委會主委，談論兩岸條例時，已不再具備蔡英文總統時代的戰略模糊空間，過去隱含「一國兩區」的建設性模糊，已被清晰的新兩國論取代。可是兩岸論述若不再有迴旋空間，難道真要直接對撞？

不過，近期兩岸關係也不是沒有好消息，包括大陸漁船翻覆案落幕；金門胡姓釣客終於回家；澎湖漁船大進滿88號有望後續處理，以及疫情後大陸首個赴台旅遊團從福州搭乘「小三通」抵達馬祖等等，兩岸民間互動、觀光旅遊在雙方「務實面對」下，出現好的跡象。

這當然是北京對台灣官、民區隔化對待更加徹底和更具針對性的做法，但不可否認，民間交流增加，自然能一定程度緩解兩岸緊繃，雙方都應把握契機，順勢而為，持續擴大開放至疫情前的常態。對賴政府而言，既然大陸團客已踏上馬祖，跨出了第一步，台方何不直接宣布解除禁團令，促使雙方相向而行，無需自限於形式上的對等，才有可能讓善意不斷堆疊，也讓雙方稍微遠離「不可逆」的困局。

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