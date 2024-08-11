黑白集/賴政府兩手策略 視宮廟如夜壺

賴清德 總統到台灣道教總廟無極三清總道院參香祈福，要宗教界與對岸交流勿接受招待、不要被拐走。無極三清總道院主委鄭銘輝直言，兩岸交流互相招待只是禮尚往來。

政治人物逢廟必拜，蔡英文拚連任時更把跑廟當國政行程。但民進黨一翻臉就斥責宗教系統與中國系統連結在一起，宮廟被紅色滲透。賴清德進廟拜完了就說宗教界讓對岸請客影響國安。如此政治干預宗教，與他批評的中共 「蓋廟為了統治」有何差別？

賴清德無限上綱兩岸宗教禮尚往來，但台灣許多宮廟都有前往大陸祖廟溯源之行，這些已存在千百年的祖廟與共產黨 何干？賴又說中國和共產主義是無神論。但中共認為，宗教在社會主義社會階段將長期存在，並不要求信徒放棄有神論和宗教信仰，只是必須擁護共產黨領導。但正因大陸有限的宗教自由，兩岸宗教交流，到底誰易被拐？

可議的是賴政府視宮廟如夜壺的兩手策略：需要時逢廟就拜，還想在宮廟囤彈藥抗中；嫌惡時就貶宮廟為第五縱隊，洗腦劇「零日攻擊」更把宮廟列為黑道擾台根據地，加上賴的被拐說，宮廟幾被汙名化成蠢、壞、惡的代名詞。

鄭銘輝開玩笑對賴清德說要帶宮廟主委去總統府讓總統請客。這倒是個重要的提醒：下回誰做客總統府，全民都會睜大眼看要不要付費！(轉載自聯合報)