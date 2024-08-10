我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧運女子400公尺接力 美將理查森第4衝到第1「勝者之瞪」

巴西61死失事飛機陷「死亡螺旋」 專家分析可能原因

學者：陸對台反獨、融合 兩手動起來

記者廖士鋒／台北10日電
淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山指出，大陸對兩岸民間交流「會進一步放鬆，但是對台獨會比較緊」。（本報資料照片）
淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山指出，大陸對兩岸民間交流「會進一步放鬆，但是對台獨會比較緊」。（本報資料照片）

大陸七名團客昨天到馬祖旅遊，創下新冠疫情後的重要突破，資深兩岸學者趙春山分析，目前大陸是「反獨要動起來，融合發展也要動起來」，「對和平統一有利的事情就會做」。

淡江大學榮譽教授趙春山指出，兩岸關係還是看美國，美國大選以前，大陸在「能夠操之在我」的部分要採取主動，今年不可能一直等到11月選舉「完全不動」。

針對大陸國台辦官網日前公布的十位台獨名單與舉報信箱，還有陸客團昨天到馬祖旅遊，趙春山認為，大陸對兩岸民間交流「會進一步放鬆，但是對台獨會比較緊」，對後者「並不是到此為止」。

對於「又反獨又交往」的格局，趙春山認為這體現了習近平「和平統一」的主調，大陸「對和平統一有利的事就會做」。 他強調，目前大陸是「反獨要動起來，融合發展也要動起來」，兩條線同時動起來，而且是「外力沒有辦法使力、沒有介入餘地的」。

政治大學國關中心代理主任王信賢則分析，這與金門漁船事件的基調一致，也就是「區別對待」，對於台獨是用一手，但是經濟社會融合的這一手不會放，特別是金馬。

除了把「兩隻手」區隔開來，王信賢認為，陸方也是在測試賴政府的反應，尤其是五二○後，測試賴總統就職演說「到底是手段還是目的」，後面黃埔百年、金曲獎發現賴所談的都跟五二○基調相近，「所以懲治台獨22條又出來」；而金門漁船事件解決起初大陸官方改用「撞船事件」，但也在陸委會副主委梁文傑的談話後又重新使用「惡性撞船」。

他強調，陸方更高的思維在於「牢牢抓住兩岸關係發展的主動權跟主導權」，至於「更上位」的則是「美國總統大選未定」，這對北京也是一個壓力、對民進黨政府亦同，目前全球也多在「避險」。

致理科技大學國貿系副教授張弘遠則分析，現在大陸懲治台獨與馬祖旅遊，「類似像是針對台獨勢力採取嚴厲打擊，但又想把這樣的氣氛鎖定在特定對象，不想讓台灣民眾出現恐慌」。

據此他認為，不見得硬的會更硬、軟的會更軟，而是「硬與軟之間的針對性會愈來愈強」，就像是對癌症的「標靶治療」，也像過去中共對敵鬥爭的「聯左拉中打右」。

張弘遠預期，未來大陸對台軟硬節奏會非常清楚，其「節奏性」一定是針對台灣某一個比較大的政治動作或者政治論述，比方針對賴總統的言論。

美國總統大選 癌症 疫情

上一則

台總人口連43個月「生不如死」 新北最慘

下一則

日本扣台漁船陸罕見嚴正交涉 台外交部：中方無權過問

延伸閱讀

疫後首團陸客抵馬祖 兩岸觀光露曙光

疫後首團陸客抵馬祖 兩岸觀光露曙光
中國開放團客到馬祖 學者：反獨、融合發展兩線動起來

中國開放團客到馬祖 學者：反獨、融合發展兩線動起來
首團中國遊客赴馬祖成行 7人搭「福馬小三通」抵達

首團中國遊客赴馬祖成行 7人搭「福馬小三通」抵達
學者宋文笛：三中全會有跡象顯示 習近平為第4任期鋪路

學者宋文笛：三中全會有跡象顯示 習近平為第4任期鋪路

熱門新聞

命理師楊登嵙分享立秋的民俗觀念。(本報資料照)

4生肖立秋注意小病痛 重「護肺養肝」

2024-08-07 02:50
台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

2024-08-02 20:10
特斯拉執行長馬斯克。(美聯社資料照)

台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣

2024-08-06 14:16
中華隊「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左），成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。(本報資料照片)

改中華隊奧運會歌？ 李艷秋：除非你願意犧牲選手

2024-08-06 20:10
基隆市長謝國樑今天宣布，市府與台糖合作，已找到企業，阿根納造船廠遺構將重新定位和發展。(記者游明煌／攝影)

「美國隊長」曾拍照取景 基隆殘破阿根納造船廠將活化多功能飯店

2024-08-07 00:00
國民黨立委翁曉玲。(本報系資料照)

稱麟洋奪金是中國人驕傲挨轟 翁曉玲：遺憾被抹黑

2024-08-05 09:59

超人氣

更多 >
巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠

巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠
汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢

汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢
大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合

大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合
巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說

巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說
巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸

巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸