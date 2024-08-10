學者：陸對台反獨、融合 兩手動起來

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山指出，大陸對兩岸民間交流「會進一步放鬆，但是對台獨會比較緊」。（本報資料照片）

大陸七名團客昨天到馬祖旅遊，創下新冠疫情 後的重要突破，資深兩岸學者趙春山分析，目前大陸是「反獨要動起來，融合發展也要動起來」，「對和平統一有利的事情就會做」。

淡江大學榮譽教授趙春山指出，兩岸關係還是看美國，美國大選以前，大陸在「能夠操之在我」的部分要採取主動，今年不可能一直等到11月選舉「完全不動」。

針對大陸國台辦官網日前公布的十位台獨名單與舉報信箱，還有陸客團昨天到馬祖旅遊，趙春山認為，大陸對兩岸民間交流「會進一步放鬆，但是對台獨會比較緊」，對後者「並不是到此為止」。

對於「又反獨又交往」的格局，趙春山認為這體現了習近平「和平統一」的主調，大陸「對和平統一有利的事就會做」。 他強調，目前大陸是「反獨要動起來，融合發展也要動起來」，兩條線同時動起來，而且是「外力沒有辦法使力、沒有介入餘地的」。

政治大學國關中心代理主任王信賢則分析，這與金門漁船事件的基調一致，也就是「區別對待」，對於台獨是用一手，但是經濟社會融合的這一手不會放，特別是金馬。

除了把「兩隻手」區隔開來，王信賢認為，陸方也是在測試賴政府的反應，尤其是五二○後，測試賴總統就職演說「到底是手段還是目的」，後面黃埔百年、金曲獎發現賴所談的都跟五二○基調相近，「所以懲治台獨22條又出來」；而金門漁船事件解決起初大陸官方改用「撞船事件」，但也在陸委會副主委梁文傑的談話後又重新使用「惡性撞船」。

他強調，陸方更高的思維在於「牢牢抓住兩岸關係發展的主動權跟主導權」，至於「更上位」的則是「美國總統大選 未定」，這對北京也是一個壓力、對民進黨政府亦同，目前全球也多在「避險」。

致理科技大學國貿系副教授張弘遠則分析，現在大陸懲治台獨與馬祖旅遊，「類似像是針對台獨勢力採取嚴厲打擊，但又想把這樣的氣氛鎖定在特定對象，不想讓台灣民眾出現恐慌」。

據此他認為，不見得硬的會更硬、軟的會更軟，而是「硬與軟之間的針對性會愈來愈強」，就像是對癌症 的「標靶治療」，也像過去中共對敵鬥爭的「聯左拉中打右」。

張弘遠預期，未來大陸對台軟硬節奏會非常清楚，其「節奏性」一定是針對台灣某一個比較大的政治動作或者政治論述，比方針對賴總統的言論。