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日本扣台漁船陸罕見嚴正交涉 台外交部：中方無權過問

台灣新聞組／台北10日電

近月相繼發生基隆籍「福洋二六六號」漁船、宜蘭籍「富申號」漁船，因被指越界捕撈，遭日本扣押，在繳款後才得以放人放船。對此，大陸外交部昨天罕見對此表示，日方無權在有關水域對「中方漁船」採取執法措施，已向日方提出嚴正交涉。對此，外交部表示，此案屬台日海事事務，雙方長久溝通無礙，一切依雙方機制解決，無需中方介入，中方也無權過問。

本報系聯合報報導，據大陸外交部官網9日晚間發布外交部發言人就「近期日本抓扣台灣漁船」答記者問，指出「中國政府高度重視維護包括台灣地區在內的中國漁民合法利益」，根據「中日漁業協定」，日方無權在有關水域對中方漁船採取執法措施。中方已要求其立即糾正錯誤做法，並採取有效措施防止類似事件再次發生。

7月初，基隆八斗子籍「福洋266號」漁船被日本指越界到日本海域捕撈，遭日本海上保安廳公務船登檢，船上八人和漁船都被扣押接受調查。

隨後在同個月底，又發生宜蘭蘇澳籍「富申號」漁船，也被指越界捕魚，遭日本扣押八名台籍船員和船隻。

兩起案件的人、船都在被日方要求繳交罰款或擔保今後才被放回。

旺報報導，基隆漁民林先生說，雖然兩岸在政治立場可能不同，但共同維護捕魚權益是好的方向，也期許政府對護漁要硬起來，捍衛漁民生計。

但蘇澳的資深船長林新川表示，陸方發聲是「不懂裝懂，搞不清楚狀況」。他解釋，「富申號」可以通過日本海域，但不能在該海域作業，日方都有掌握錄影等證據，台方漁船是理虧在先。

日本

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