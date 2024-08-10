我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧運女子400公尺接力 美將理查森第4衝到第1「勝者之瞪」

巴西61死失事飛機陷「死亡螺旋」 專家分析可能原因

解放軍機疑侵台領海範圍 國防部稱未進24浬鄰接區

記者李人岳／台北10日電

軍事專家、中華戰略學會研究員張競昨質疑，6日解放軍機在台灣本島東南方活動，其航線已進入領海基線與台灣本島陸地之間的領空。他批評，軍方天天公布共機航跡圖，反而是溫水煮青蛙，搞得大家對共軍機艦日漸進逼已無感。國防部回應，解放軍機台海活動示意圖目的是顯示解放軍機活動態樣，經查當天解放軍機活動並未進入台24浬海域鄰接區。

張競指出，依據國防部所發布6日到7日的「解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，從6日上午7時至晚間9時為止，有主戰機及直升機計五架次在台灣本島東南方海域上空活動。而其飛航活動位置唯一參考點是距離鵝鑾鼻約33浬。

他表示，參考相關數據，鵝鑾鼻距離蘭嶼41浬，鵝鑾鼻距離綠島則是57.2浬；再參考中華民國領海基線圖與領海基點地理位置資訊，看起來飛航航跡就在領海基線與台灣本島陸地之間，領海基線向陸地內側就是內水，而領土陸地、內水與領海上空，就無可置疑就是「領空」。

海軍前艦長呂禮詩也質疑，6日的航跡圖顯示解放軍機已進入台領海基線內的領海範圍，但國防部卻不願承認；張競則批評，國防部每日公布解放軍進入台海周邊空域活動示意圖，難道是天天溫水煮青蛙，搞到大家對於解放軍機軍艦日益迫近台灣本島，都淪落到無感地步？

國防部表示，經查6日解放軍機活動期間，並未進入台24浬海域鄰接區。有關台海周邊機、艦活動情況，均運用聯合情監偵手段，全程掌握。

解放軍 國防部 中華民國

上一則

賴清德開放能源討論 關鍵能否務實決策

下一則

藍提修法 「非核家園」改淨零碳排

延伸閱讀

解放軍「絲路方舟」醫院船 首度南海島礁巡診29天

解放軍「絲路方舟」醫院船 首度南海島礁巡診29天
中國解放軍「絲路方舟」醫院船 完成首度南海島礁巡診

中國解放軍「絲路方舟」醫院船 完成首度南海島礁巡診
中國解放軍建軍97周年 中防長：準備粉碎一切分裂行徑

中國解放軍建軍97周年 中防長：準備粉碎一切分裂行徑
受颱風影響 解放軍機連續4日未出海

受颱風影響 解放軍機連續4日未出海

熱門新聞

命理師楊登嵙分享立秋的民俗觀念。(本報資料照)

4生肖立秋注意小病痛 重「護肺養肝」

2024-08-07 02:50
台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

2024-08-02 20:10
特斯拉執行長馬斯克。(美聯社資料照)

台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣

2024-08-06 14:16
中華隊「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左），成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。(本報資料照片)

改中華隊奧運會歌？ 李艷秋：除非你願意犧牲選手

2024-08-06 20:10
基隆市長謝國樑今天宣布，市府與台糖合作，已找到企業，阿根納造船廠遺構將重新定位和發展。(記者游明煌／攝影)

「美國隊長」曾拍照取景 基隆殘破阿根納造船廠將活化多功能飯店

2024-08-07 00:00
國民黨立委翁曉玲。(本報系資料照)

稱麟洋奪金是中國人驕傲挨轟 翁曉玲：遺憾被抹黑

2024-08-05 09:59

超人氣

更多 >
巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠

巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠
汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢

汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢
大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合

大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合
巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說

巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說
巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸

巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸