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賴清德喊話全台宮廟：別被對岸拐走

記者游振昇／台中10日電

賴清德總統昨天對宗教界喊話，指中國和共產主義是無神論，蓋廟是為了要統治，要大家交流勿接受招待，不要被「拐走」，不然影響台灣國家安全。但地主無極三清總道院主委鄭銘輝認為，政治歸政治，宗教歸宗教，兩岸交流互相招待只是禮尚往來。

鄭銘輝表示，宗教可增加人民信仰，神佛可保佑兩岸和平，台灣宗教團體去大陸接受招待，對方來台灣也接受招待，兩岸交流就是如此，台灣人對自己有信心，有自己想法；他開玩笑對賴清德說要帶全國宮廟主委去總統府，讓總統請客，還說「這就是禮尚往來，以前也有這種交流。」

賴清德到台中外埔台灣道教總廟無極三清總道院參香祈福，參拜後向全國宮廟代表說，他接下來要講的話先請大家不要見怪，連問三次「好不好」？

「中國特別喜歡透過宗教交流，免費招待台灣人去中國玩。」賴清德以三軍統帥身分說，幾年中國併吞台灣的企圖日漸增加，台灣海峽有共機軍艦威脅，中國以統治、滲透、吸收台灣人民，台灣人民到對岸接受招待，不聽對方話又不好意思，對台灣國家安全影響很大。他問「大家是否贊成此說法？」台下掌聲回應。

賴清德說，身為總統第一要務是確保國家安全，不要人民被「拐走」，對岸如果要請客，大家要說不用，宗教交流自己出錢。

他並表示，中國的共產主義是無神論，蓋廟是為了要統治，他當總統有在拜拜，民主國家才有宗教信仰。

賴清德

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