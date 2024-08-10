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調查局聯手FBI 破台美柬跨境詐團

記者蔣永佑、張宏業／台北10日電
行政院長卓榮泰（右二）9日前往調查局出席「偵辦重大電信詐欺案件暨台美合作破獲跨境機房成果記者會」，察看破獲成果。（記者黃義書／攝影）
行政院長卓榮泰（右二）9日前往調查局出席「偵辦重大電信詐欺案件暨台美合作破獲跨境機房成果記者會」，察看破獲成果。（記者黃義書／攝影）

調查局昨天舉辦「偵辦重大電信詐欺案件暨台美合作破獲跨境機房成果記者會」，提到調查局北機站在台中豪宅查獲DMT貓池中繼機房，進而查出詐團跨海詐騙大批在美國的美籍華人，將提供情資給美國聯邦調查局（FBI），聯手偵獲橫跨台灣、美國、柬埔寨三地的電信詐騙集團。FBI首度派出兩位駐台資深官員出席，由代表Ty Cook對台美合作打詐表達感謝。

行政院長卓榮泰親自到場聽取簡報，檢視查扣的卡池、貓池等電詐設備，對調查局溯源追查詐團首腦及幕後金主表達肯定。Ty Cook讚揚調查局在打擊台灣及國際詐騙案件持續不懈的努力，期待未來能繼續合作，共同打擊犯罪活動。

調查局長陳白立指出，光今年1至7月，總計查獲機房、水房27座，依網路流量計算，每日可阻斷550萬筆詐騙簡訊，查扣不法所得近40億元新台幣（約1.25億美元）。另更首度破獲律師組團勾結詐團首腦洩密案，揪出法界害群之馬。

打詐成效亮點之一是北機站與FBI跨境合作，破獲一個話務機房在柬埔寨、中繼系統及卡池機房在台灣，最終發話的貓池機房在美國的三地跨境詐團，鎖定美國當地華人和當地民眾行騙。

該跨境機房以高科技數據傳輸設備，讓對被害人實施話術的詐團成員、發話用的手機SIM卡，以及最終發出電信訊號的三個機房，都能在不同地方和國家，不產生查緝斷點，更將難度提升到跨國打擊犯罪。

調查局指出，經FBI協助順利找到美國被害人，並查出美國機房所在及共犯。台灣檢調提供查獲的1000多張美國手機SIM卡，交給FBI調出詐團call客紀錄，再將這些保存在系統中的電話記錄全部下載，勾稽比對詐騙被害人資料庫進行追查。

跨境詐團為何要將末端發送信號的「貓池」設在美國？調查局解釋，因美國幅員廣闊、電信業者眾多，手機撥打時會顯示門號和區域碼，當地民眾當看到陌生區域號碼，常習慣不接電話，因此若能以當地手機門號撥打給民眾，詐團成功搭上線的機率便大增。

FBI 華人 詐騙集團

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