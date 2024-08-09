擎天2型增程彈 複材彈體傳曝光

中科院積極研發長程彈道飛彈 所需功能的載具，繼完成「雲峰」高空高速巡弋飛彈後，院屬「擎天計畫室」又分別針對火箭載具、彈道飛彈積極進行研發。據悉，針對彈道飛彈部分，已成擎天一型彈道飛彈研發，目前則針對增程型的擎天二型彈道飛彈展開科學研究計畫，疑似加工作業中的複合材料彈體首度曝光。

中科院出版的新新季刊披露，擎天計畫室針對某種彈體進行複材加工作業的一幕，季刊同時露出計畫室1000公斤內的輕型飛彈與18至25噸的重型飛彈組裝架，畫面流傳網路社群引起廣泛討論與關注。據了解，曝光的金黃色彈體，是擎天計畫室研製中的擎天二的一部分，應屬火箭第一節加力段。

中科院研發具備高空火箭載具、長程彈道飛彈的專案計畫室，近30年來曾分別完成「擎天」、「擎昇」、「層系」、「擎揚」等專案，除天弓防空飛彈、雄風反艦飛彈載具都與此計畫室有關。近十餘年來傳聞中的雲峰高空高速巡航飛彈，也出自該計畫室，而後計畫室順應國家政策，轉向載物火箭載具、彈道飛彈的研發。

中科院過去研發的「雲峰」高空高速巡弋飛彈，發射時以火箭加力段助推，至高空後達到音速後再點燃衝壓引擎，可進行巡航；奇萊專案與擎天專案產品則純屬火箭技術，擎天一型彈道飛彈性能不明，但出現擎天二專案，顯為增程型。但中科院從未公開證實雲峰飛彈曾量產或交軍，擎天專案也從未見於軍方相關國防預算 案。

下令量產具備彈道飛彈功能的彈種，牽動地緣政治情勢與外交關係。對於新新季刊所披露畫面，中科院昨表示，畫面為複材殼體加工作業，屬科研計畫內容，其他沒有評論。中科院並表示，新新月刊曝光的畫面，部分屬於3Ｄ示意圖。