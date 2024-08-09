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賴總統勉晉任將官 重申互不隸屬 強調主權不容侵犯併吞

記者李人岳／台北9日電
賴清德總統（前排左二）在國防部長顧立雄（前排左一）陪同下出席陸海空軍晉任將官勗勉典禮，與晉任少將的馬防部政戰主任朱蕙芳（前排右一）等31名將官握手致意。朱蕙芳成為現役第五位女性將官，創國軍紀錄。(記者蘇健忠／攝影)
賴清德總統（前排左二）在國防部長顧立雄（前排左一）陪同下出席陸海空軍晉任將官勗勉典禮，與晉任少將的馬防部政戰主任朱蕙芳（前排右一）等31名將官握手致意。朱蕙芳成為現役第五位女性將官，創國軍紀錄。(記者蘇健忠／攝影)

賴清德總統昨天出席國防部國軍晉任將官勗勉典禮，他重申四項堅持，強調中華民國和中華人民共和國互不隸屬，主權不容侵犯併吞，台灣的前途必須由2350萬人決定。

這是賴總統上任後首次出席將官勗勉典禮，他在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄及參謀總長梅家樹等將領的陪同下出席儀式，逐一與新任將官握手致意，各停留數十秒交談問候。

賴總統表示，近年中國對台文攻武嚇不斷，經常無預警在台海周邊進行大型演習，對區域局勢造成不穩定影響，台灣身為國際社會負責任的一員，會不卑不亢、維持現狀，致力維持區域和平穩定，堅持自由民主憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣前途應由2350萬人決定。

賴總統說，在人工智慧時代，無人化、智慧型去中心指管、多軍兵種擊殺鏈等都是要加強、克服的挑戰，這在俄烏戰爭和以哈衝突中都可看見。

他指出，政府推動國防改革，恢復一年期義務役，透過國防自主和軍購並行的方式充足武器裝備，這些成果在上個月的漢光演習都進行了驗證，目的就是要打造一支鋼鐵勁旅，以實力確保國家生存發展、維護人民生命財產安全。

他強調，國軍必須與時俱進，才能打造堅實戰力。他身為總統責無旁貸，就職以來陸續前往三軍不同單位，希望了解第一線需求，給官兵最大支持，讓國軍持續進步。他也期許國防部和各位將官因應時代變化，提供堅實的訓練，不斷精進戰力，推動國防政策，才不負國人期待支持。

今年一到8月共七人晉升中將、24人晉升少將，合計31人。其中，晉升少的馬防部政戰主任朱蕙芳成為國軍現役第五位女性將官，創下最多女性將官的紀錄。

另外，海軍131艦隊艦隊長劉勝山少將是海軍第一位阿美族出身的原住民少將。他表示軍中還有很多原住民官兵，他期許後進繼續努力，只要具備足夠專業，就有晉升的機會。空軍第四戰術戰鬥機聯隊新任聯隊長楊全文也晉升少將，他曾任蔡英文前總統武官，也擔任過F-16戰機單機性能展示飛行官。

中華民國 國防部 原住民

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