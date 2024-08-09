林飛帆傳召妓被捕 發文批假訊息：已報警、絕不姑息

林飛帆稱遭誣指召妓、薪資比部長級高，他已經報警處理。（本報資料照片）

國安會副秘書長林飛帆在被列名「台獨頑固份子」後，昨天在Threads 上發文表示，網路上接連出現他「召妓被警方逮捕」、「薪資25萬（台幣，約7700美元）比部長級高」，他說針對造謠、假訊息攻擊，絕不姑息，昨天傍晚已向警方報案。

中國國台辦官網近日新設「依法懲治『台獨』頑固分子」專題欄目所列「台獨頑固分子」包括「蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮、蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇」。網頁上「台獨」字樣刻意以綠色呈現，並提供舉報信箱。

林飛帆八八父親節當天在Threads上發文表示，在父親節前一天，北京當局再度大動作宣布懲戒頑固台獨分子名單，並設網站專頁，他名列第八。「無獨有偶，今天開始在網路上開始出現接連幾則，針對我的荒謬、假訊息攻擊：一則是在臉書 社團『爆廢公社』上指稱我『召妓被警方逮捕，然後被保釋』；另一則是臉書社團『爆政公社』，指稱我國安會副秘薪資比部長級高，高達25萬台幣，進行認知操作。針對造謠、假訊息攻擊，無論是境外還是境內，我絕不姑息，傍晚已向警方報案！」

林飛帆指出，這類假訊息攻擊，都不是第一次。「過去也曾有假帳號，指稱我是蔡英文前總統與李登輝前總統私生子，讓人啼笑皆非；也曾有網路假帳號指稱，我與中國間諜王立強吃飯，結果逼得被指稱為『王立強』的朋友跳出來澄清，該照片裡的人是他，而不是王立強；去年，也曾有政治人物污指我喬公股行股貸款 選舉，結果證明我根本至今沒有貸款。」

他說，面對假訊息快速散播，澄清總要花百倍力氣。但這個假訊息的攻擊時序，值得大家注意，也可以作為未來大家辨別假訊息攻擊的識讀參考。「感謝許多朋友第一時間傳訊告知，看到這樣的假訊息，讓我們能快速應處、報案。大家一起守護國家安全，守護台灣的輿論環境。」

另外，也被列入懲治台獨名單的時代力量前立委陳椒華8日到南投時重申，台灣是一個民主國家，希望北京別用勒索、威脅、恐嚇的方式，讓台灣人恐慌，而她也不會害怕。