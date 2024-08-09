新聞評論／「零日攻擊」為大選前導 愛國是門好生意

「零日攻擊ZERO DAY」因涉及政府出資操作認知作戰，引起各界高度關注。（本報資料照片）

預定明年播出的《零日攻擊》劇集，大張旗鼓推出前導片；因涉及政府出資操作認知作戰，引起各界高度關注。文化部長李遠稱，審查委員認為該劇有「國際化」機會才批准補助，無關政治。導演也說，這部劇證明，抵抗中國侵略的題材能吸引投資人及市場。問題是，若真具商業價值，為何絕大部分資金出自政府，而官股主導的中華電信卻把補助金額列為機密？

從某個角度看，這部戲很像中華電信，都是「官股民營」。充滿民進黨 意識形態的戲，大義凜然高談抗中，實際上卻以防範「第五縱隊」之名黨同伐異，進行政治清洗。在野黨質疑政府透過不同管道注資該劇，立馬遭綠營貼標「中共 同路人」，果然不假。提前一年推官宣片，執政黨順勢擴大「伐異」砲火，這部作品儼然地方選舉的前導文宣。

中共對台滲透逾半世紀，當然值得文創作品探討；但由民進黨政府擔任金主，恐嫌不務正業。前綠委趙天麟的「中國小三」案，疑似在澳門開房間被偷錄的鄭文燦，都有被滲透嫌疑，卻皆被司法無視。抓不到大咖匪諜，就只能靠影劇虛擬嗎？從向心夫婦到基層里長，政府把「抓匪諜」當成勝選祕器。如今描寫紅色滲透的戲劇，則因「官股民製」，被質疑是輔選專用的大內宣，是合理的懷疑。

蔡英文執政後，常挑大選前上演政治題材電影。例如，2019年的《返校》，描述校園白色恐怖；2022年則有《流麻溝十五號》，由競選台北市長落敗的姚文智出品。製作者申請到政府補助，綠營政治人物利用揪團觀影打選戰，雙方藉此相互拉抬，分別賺取選票和鈔票。但這兩部電影，都不如《零日攻擊》有敲開國庫搬走上億元台幣的實力。

無論《零》劇是否為大選量身訂做，都高度契合政治市場需求。從反服貿運動起，抗中一直是大選重要論述，兩岸關係惡化則提供了寫實背景。蔡英文的連任大選，藉香港反送中營造亡國感，再加上美澳製造的王立強間諜案；這種沉浸在末日情境的大選模式，為民進黨一再締造勝選。今年，賴清德退回陳水扁的少數執政，已無「反送中」紅利可用，文宣高手便將「今日香港，明日台灣」改成「第五縱隊已在你身旁」，一邊召喚悲情，一邊鼓動槍口對內。

賴政府押注《零日攻擊》，社群平台討論熱烈，卻不見有人號召從軍。南部某國立大學學生作了四百人民調，五成七選擇「在家等，配合解放軍投降」。有人則反諷，既然宮廟和黑道是中共同路人，該擔心他們已滲入總統府資政及國策顧問才對。

《零》劇提前熱身，能否促成社會重視中共滲透，抑或反激發畏戰情緒，尚未可知，但負面效應已浮現。外媒將該劇視為賴清德執政的寫實，《華郵》便稱，短片反映台灣青年不願當兵，會讓美中懷疑台灣自我防衛的決心。

對《華郵》報導，國防部 迅速澄清，但說詞毫無說服力。因為這部唱衰台灣的作品，不只黑熊參與，更有國防部支援拍攝。荒謬的是，與此同時，解放軍推出《戰海疆》統戰片恫嚇台方；國防部只好再急推《堅守國土》短片反制。究竟人民要信黑熊還是顧立雄？

以兩岸的緊張關係，戲劇創作著意刻畫戰爭前夕景象，無可厚非。但如果是「拿納稅人的錢，洗納稅人的腦」，甚至是「挑撥納稅人的仇恨和矛盾」，那就太可恨。在台灣，以愛國為名的生意，從疫苗到雞蛋，都旨在圖利少數人，卻導致多數人不安與不滿。《零日攻擊》切勿重蹈覆轍。