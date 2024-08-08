國台辦增懲獨專欄 陸學者：反獨常態化

國台辦官方網站新增「依法懲治『台獨』頑固分子」的專欄頁面。(取材自國台辦網站)

大陸的「懲獨」行動正進一步具體化。國台辦官方網站昨上線題為「依法懲治『台獨』頑固分子」的專欄，欄內頁面明確列出含副總統蕭美琴等十人的「台獨」頑固分子清單，和陸方過去有關表態、依據的法律文件及舉報信箱等。大陸學者直言，未來大陸打擊台獨的行動會愈來愈具體，以更有效的「反獨促統」。

今年6月21日，大陸國台辦發布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，共22條，對犯分裂國家罪危害特別嚴重的，可判處死刑，對首要分子處無期徒刑或10年以上有期徒刑等。

在《意見》發布一個多月後，國台辦官方網站昨天更新，新增題為「依法懲治『台獨』頑固分子」的浮動視窗，或顯示在專題列中。在專欄頁面最下方，和兩個有關「舉報」的版塊。

港媒大公文匯報報導直言，上述新變化表明大陸方面對依法懲治台獨頑固分子的高度重視，再次向台獨頑固分子敲響警鐘。

廈門大學台灣研究院教授唐永紅受訪時也說，這顯示相關部門已將打擊台獨頑固分子作為常態性的工作。

針對大陸懲獨新動作，台方朝野同聲批評。陸委會回應稱，這項作為除對兩岸交流互動製造更多障礙與傷害、阻撓兩岸人民往來交流外，對促進兩岸良性交流沒有任何好處。

民進黨發言人韓瑩表示，這樣的不友善作為只會破壞兩岸關係。國民黨 發言人楊智伃表示，互相貼標籤的行為非常不利兩岸溝通跟區域和平，對於此事表達遺憾跟譴責。民眾黨也表達嚴厲譴責，認為中共 不應用各種形式打壓、恫嚇台灣，如此無助兩岸和平交流，甚至會將民心推得更遠。

至於美國方面，白宮 發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）7日在例行記者會不評論中方最新行動，只重申美國的「一個中國」政策不變。