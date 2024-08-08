滯陸144天 金門釣客胖8公斤返家 胡家人：最棒父親節禮物

被大陸扣留四個多月的胡姓釣客(左二)，7日在金門籍立委陳玉珍(右三)與家人陪同下，順利返回金門。(記者蔡家蓁／攝影)

金門胡姓釣客滯留大陸4個多月，立委陳玉珍昨天陪家屬搭第一班小三通船班前往廈門接人，胡男的8歲女兒帶著與父親約定的100分考卷、手繪父親節卡片，接父親回家。下船時，胡男全程牽著女兒，女兒也在下船後獻上「思念父親一吻」。胡男說，最想做的就是回家和家人好好吃頓飯；今天剛好是父親節，胡家人說，這是最棒的父親節禮物。

吳姓、胡姓釣客今年3月17日因海釣迷航至大陸，吳姓釣客3月23日已返家，胡男因有軍人身分，大陸遲遲未放人，經不斷溝通協調，胡男5月8日由家人辦理退伍，回歸老百姓身分；0214陸船事件上周落幕後，讓胡男終於可以平安回家。

陳玉珍昨搭一早的班機從台北回到金門，隨即陪胡的家人搭乘9時首班船前往廈門，胡男於廈門五通碼頭服務站，與久違的父母和女兒相見那一刻，彼此都紅了眼眶，場面感人。

胡母表示，大陸台辦這段期間對兒子照顧得十分周延，並贈送一個小書包給胡姓釣客的女兒，祝福她學業進步；家屬為感謝福建海警局救援，製作錦旗「救命之恩、恩重如山」表謝意。胡男受訪表示，他健檢胖了8公斤左右。

大家很好奇這144天如何度過，胡回說，「沒有什麼特別不好的，都是很好的」。據了解，胡男在大陸是住看守所為主，除起初住在船上較難受，後來陸方讓胡「上岸」住在海警的看守所，環境就好很多，除了不能外出外，待在房間內可以看電視、打撲克牌，每天有固定時間可以打電話回家，海警也會不時與他聊天，伙食也不錯，他每天睡到中午才起來，陳玉珍說「胡男在大陸吃好睡好，對岸照顧得很好」。

外界關注澎湖籍「大進滿188」人船何時能獲釋，陳玉珍說，該事件仍持續交涉中，應該很快能有好消息。

陸委會表示，樂見陸方終於採取行動，安全送返胡姓民眾。大陸國台辦昨未說明。新華社則指出，胡姓釣客因身分存疑被留置接受調查，「期間，大陸有關部門妥善照料其生活，胡的家屬曾到泉州探望」；胡姓釣客是在大陸有關部門結束對其調查程序後，7日由其家屬和金門民意代表陳玉珍陪同返回金門。