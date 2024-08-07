立委陳玉珍赴廈門 接金門釣客返家

立委陳玉珍（右）曾與胡姓釣客母親（中）前往廈門探望胡姓釣客，7日再前往廈門，預計將可接胡姓釣客返家。（本報資料照片）

金門胡姓釣客仍滯留中國大陸，立委陳玉珍帶家屬搭今天第一班船班前往廈門接應。地方人士透露，他們會搭今天最後一班船返回金門。胡母也說，心中大石終於放下，孫女當天也將一起前往，還將帶著與胡男約定的「一百分考卷」、「父親節快樂圖畫」前往迎接返家。陸委會主委邱垂正昨表示，希望是沒有附帶條件的獲釋。

○二一四大陸漁船事件落幕，不過，因海釣而漂流至大陸的金門胡姓釣客，基於先前有軍人身分，讓大陸遲遲未放人。陳玉珍月初曾表示，將於7日與家屬到大陸帶回胡姓釣客，各界也相當期待。

地方人士透露，胡姓釣客歸心似箭，他們今天就會搭最後一班、下午5時30分的船班返回金門。過程中將由陳玉珍帶著胡姓釣客的父母及女兒，帶著胡姓釣客的證件前往，一行人再一起搭小三通返回金門；胡姓釣客妻子則將在家裡處理相關事務，待眾人返家。

陸委會主委邱垂正接受媒體聯訪時表示，希望胡姓釣客能夠在沒有附加條件的情況下盡快返台，這是陸委會一貫的立場。胡姓釣客預定今天返台，邱垂正表示樂見及欣慰。他強調，陸委會一直與家屬保持聯繫，救援不應該附帶條件。

邱垂正昨出席遠景基金會與美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）合辦之「中國反分裂國家法與法律戰之影響」座談會。致詞時提到，北京當局對台法律戰由來已久，主要以「反獨、促統、促融」為核心，企圖透過單邊立法認定，將域內法律效力向域外延伸，侵害國家主權，鋪墊統一之法理基礎，達成「強制性統一」目的。

邱垂正以「五路並進」形容對岸幾個層面的法律作為趨勢，包括，推進併吞台灣的法理基礎；長臂管轄、威懾境外；推動台海內海化；錯誤引用聯大2758號決議與其所謂一中原則 進行連結；最後是制定反外力介入法規，對友台國家採取反制與限制措施。