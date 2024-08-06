金門釣客滯留對岸4個多月 女兒帶100分考卷去接人

金門胡姓釣客滯留大陸4個多月，立委陳玉珍今天陪胡男家屬搭第一班船班前往廈門接人。家屬一度流下激動眼淚。(記者蔡家蓁／攝影)

金門胡姓釣客滯留中國大陸4個多月，立委陳玉珍今天(7)上午陪家屬搭第一班小三通船班前往廈門接人。胡男母親頻拭淚說，心中大石頭終於放下，胡男讀小學的女兒也一起前往廈門接父親，小女孩帶著與父親約定的100分考卷、父親節卡片要迎接父親回鄉。父親節前夕，終於能一家團聚，對胡家人來說，這是最棒的父親節禮物。

家屬說，這一刻等了4個多月，終於盼到了，內心非常感動，要感謝過程中太多人溫暖協助。

0214陸船事件日前落幕，今年3月14日因海釣而漂流至大陸的金門胡姓釣客也露出曙光，胡男之前仍有台灣軍人身分，情況較敏感，讓大陸遲遲未放人，胡男已辦理退役，0214陸船事件也解決，終於讓胡男可以平安回家。

陳玉珍一路協助家屬，一行人今早搭乘上午9時第一班船前往廈門，出發前8時30分在金門水頭旅客服務中心開記者會說明。

胡姓釣客歸心似箭，原本返程可能是搭最後一班、下午5時30分船班返回金門。現在確定可能提早，預計最快上午11時30分就能回到金門。

胡男當時到大陸沒有經正常程序通關，身邊也沒證件，胡男父母今帶著兒子的證件前往廈門，胡男妻子則在家裡處理相關事務，待眾人返家。

外界關注澎湖籍「大進滿188」人船何時能獲釋，陳玉珍說，這件事仍持續在交涉中，應該很快能有消息。

陳玉珍今早在臉書 以「返鄉，所有人心裡最深的盼望」為題，寫到對於一年往返台金數百次的她而言，今天返回金門的這一趟飛行，特別有意義。

陳玉珍說，昨晚有居住在桃園的鄉親，邀她一早去桃園機場歡迎金門之光李洋歸國搭機抵達桃園機場，她告訴對方「我今天一早必須回金門，要到廈門接回滯留的大陸的金門鄉親回家」。