兩岸少棒交流 陸國台辦王任宋濤會見台東縣長饒慶鈴

台東縣長饒慶鈴赴大陸參加兩岸少棒交流活動。圖為2023年6月海峽論壇，饒慶鈴在廈門公開向大陸官員喊話希望兩岸盡快重啟鳳梨釋迦運銷合作。（本報資料照片）

大陸國台辦主任宋濤昨天表示，中共 20屆三中全會順利舉行，對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統部署，為廣大台灣同胞特別是青年朋友參與強國建設、民族復興偉業開闢更廣闊空間。大陸將繼續致力促進兩岸交流合作、深化各領域融合發展。

福建連城縣今天舉辦兩岸（連城）少年棒球邀請賽，出席的大陸國台辦主任宋濤昨天會見帶隊參加的台東縣長饒慶鈴。宋濤表示，棒球是受兩岸同胞喜歡的運動，藉此活動能增進兩岸青少年的交流了解，也彰顯兩岸要交流要合作的大勢不可阻擋。

宋濤說，要堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對台獨，守護我們的共同家園，把中華民族的命運牢牢掌握在兩岸中國人自己手中；要促進交流合作，共創民族綿長福祉，讓兩岸同胞都過上富足美滿的好日子。要勇擔使命責任，致力民族復興，攜手實現屬於兩岸同胞的民族復興的中國夢。他也重申，採取的一些措施，是針對少數台獨份子，絕非針對大多數台灣同胞。

饒慶鈴表示，這次代表台東來參加比賽的紅葉國小棒球隊，在台灣棒球歷史上是塊重要拼圖，這幾年成績也相當不錯，很高興能夠和台灣、大陸多所學校選手一起到連城參加盛會。