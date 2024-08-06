我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遇股市急墜…專家：視為演習 不要碰上就盲目拋售

賀錦麗正式獲得民主黨提名 11月決戰川普

兩岸少棒交流 陸國台辦王任宋濤會見台東縣長饒慶鈴

台灣新聞組／台北6日電
台東縣長饒慶鈴赴大陸參加兩岸少棒交流活動。圖為2023年6月海峽論壇，饒慶鈴在廈門公開向大陸官員喊話希望兩岸盡快重啟鳳梨釋迦運銷合作。（本報資料照片）
台東縣長饒慶鈴赴大陸參加兩岸少棒交流活動。圖為2023年6月海峽論壇，饒慶鈴在廈門公開向大陸官員喊話希望兩岸盡快重啟鳳梨釋迦運銷合作。（本報資料照片）

大陸國台辦主任宋濤昨天表示，中共20屆三中全會順利舉行，對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統部署，為廣大台灣同胞特別是青年朋友參與強國建設、民族復興偉業開闢更廣闊空間。大陸將繼續致力促進兩岸交流合作、深化各領域融合發展。

福建連城縣今天舉辦兩岸（連城）少年棒球邀請賽，出席的大陸國台辦主任宋濤昨天會見帶隊參加的台東縣長饒慶鈴。宋濤表示，棒球是受兩岸同胞喜歡的運動，藉此活動能增進兩岸青少年的交流了解，也彰顯兩岸要交流要合作的大勢不可阻擋。

宋濤說，要堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對台獨，守護我們的共同家園，把中華民族的命運牢牢掌握在兩岸中國人自己手中；要促進交流合作，共創民族綿長福祉，讓兩岸同胞都過上富足美滿的好日子。要勇擔使命責任，致力民族復興，攜手實現屬於兩岸同胞的民族復興的中國夢。他也重申，採取的一些措施，是針對少數台獨份子，絕非針對大多數台灣同胞。

饒慶鈴表示，這次代表台東來參加比賽的紅葉國小棒球隊，在台灣棒球歷史上是塊重要拼圖，這幾年成績也相當不錯，很高興能夠和台灣、大陸多所學校選手一起到連城參加盛會。

中共

上一則

陽明交大研發固態火箭 成功發射後全箭回收

下一則

新聞評論／零日攻擊洗腦戲 賴清德綁架人民走向戰爭？

延伸閱讀

宋濤會劉兆玄：為台企提供更多機遇

宋濤會劉兆玄：為台企提供更多機遇
宋濤會劉兆玄：三中全會為台胞在中國發展提供更多機遇

宋濤會劉兆玄：三中全會為台胞在中國發展提供更多機遇
央視曝三中全會畫面 習近平討論發言坐姿隨意

央視曝三中全會畫面 習近平討論發言坐姿隨意
經濟學人：中國對台青年吸引力下滑 統戰團成效不彰

經濟學人：中國對台青年吸引力下滑 統戰團成效不彰

熱門新聞

台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

2024-08-02 20:10
國民黨立委翁曉玲。(本報系資料照)

稱麟洋奪金是中國人驕傲挨轟 翁曉玲：遺憾被抹黑

2024-08-05 09:59
去年8月，時任副總統賴清德（右）出訪，到巴拉圭總統官邸與巴國新任總統潘尼亞（左）會晤。(圖／總統府提供)

賴清德最快8月底出訪 震撼三邊關係

2024-08-02 21:30
中華隊組合李洋（右）、王齊麟（左）拿下奧運羽球男雙金牌。(中央社)

「麟洋配」李洋打完奧運退休 新工作是「國體最年輕副教授」

2024-08-05 00:21
警方前往事發地點現場查測，初估水深超過1.5米，與隨行教練供稱的30公分水深相距甚大。(記者吳傑沐／攝影)

見高中女兒溺斃前最後照 父淚流不停：她閉眼...被水流沖去卡住

2024-08-02 00:30
「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）通過決議，反對中國不當曲解「聯合國大會第2758號決議」以限縮台灣國際空間。總統府發言人李問表示，誠摯感謝IPAC及全球支持自由、民主與和平的夥伴，傳達民主國家團結的訊息，以具體行動表達對台灣支持。(圖／台總統府提供)

IPAC反對中國曲解聯大2758號決議 台總統府：誠摯感謝

2024-07-30 11:14

超人氣

更多 >
豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬
好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫
首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山
3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金

3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金
巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀

巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀