台護照免簽減5國 外交部：不排除北京施壓

中華民國護照享有許多國家免簽證優惠待遇，不過給予台灣人免簽證待遇的國家和地區，從去年底171個至今年4月底降為166個。(本報資料照片)

中華民國 護照在國際上享有許多國家免簽證 優惠待遇，不過審計部最新報告指出，給予台灣人免簽證待遇的國家和地區，從去年年底171個降為166個，退回2017年的紀錄。外交部說，部分非洲國家因政治因素，取消給予台灣人電子簽證待遇，部分地區不排除有中國大陸施壓。

審計部公布「2023年度中央政府總決算審核報告」指出，外交部統計近五年度（2019至2023年度），新增給予國人電子簽證待遇者，共計有阿根廷、沙烏地阿拉伯、蒙古及俄羅斯等四個國家；新增給予國人免簽證者，共計有安地卡及巴布達及泰國等兩個國家。

報告指出，截至今年4月底，給予國人免簽證待遇國家（地區）計166個，較去年減少五個。報告中檢討外交部，指上述國家給予國人簽證待遇取消或變更或限縮，駐外館處等未能有效掌握，導致有逾一個月以上未更正網站資訊，如哥倫比亞去年6月2日起變更限縮國人免簽證條件，外交部網站免簽、落地簽、電子簽證資訊專區於去年7月21日才將哥倫比亞從免簽國家名單中移除，恐影響國人出國安排。

外交部說，非洲南部國家波扎那日前因中國壓力，在其電簽系統國籍欄位取消「Taiwan」選項，強迫台灣人勾選「China」欄位，造成台灣人原享電簽待遇實質上遭取消。哈薩克 政府近年推動電子簽證，取消於機場核發落地簽證措施，若民眾擬持中華民國護照前往哈國，須依該國規定向哈國駐外使領館辦理實體簽證。

外交部並指出，哥倫比亞去年5月23日宣布調整部分國家人民入境簽證待遇，持中華民國護照者無法再享免簽，台灣駐哥倫比亞代表處在新措施實施前，曾積極溝通，但哥國仍一意孤行，不排除與中國施壓有關。