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新聞眼／美隔空抓藥 瞎子摸象簡化問題

記者 程嘉文
美國主流媒體質疑國軍戰力，消息傳回台灣，引起社會高度關注。(記者吳淑玲／攝影)
美國主流媒體質疑國軍戰力，消息傳回台灣，引起社會高度關注。(記者吳淑玲／攝影)

美國主流媒體刊載質疑國軍戰力的新聞，消息傳回台灣，自然引起社會高度關注。報導所述現象大體不能說錯，卻嫌瞎子摸象、隔空抓藥，真正具體能發揮的效果，恐怕是幫劇集「零日攻擊」造勢。

美方指出國軍後備體系看似龐大，實則裝備訓練不足，蔡英文時代就是新聞話題；國防部為此延長教召日數，替後備部隊編預算採購槍砲，縣市後備旅常備幹部由不到15人，大幅擴至175人。恢復1年制徵兵第年，政府預期9127人入伍；不料申請緩徵超乎預期，國防部長顧立雄4月在立院下修至6936人，也躍上媒體版面。

後備改革問題仍多，但總是有進步。義務役男選擇念大學，4年後多數人還是要入伍。上述兩個現象，都算逐步緩解中。華郵提及賴總統在黃埔百年校慶指責「投降主義」，如非有意配合造勢，否則恐係對台灣政情與兩岸關係過度簡化。

對台灣國防而言，後備、義務役，甚至民眾認同分歧，都談不上明顯而直接的危機。真正圖窮匕見的嚴重人力荒，是作為常備部隊核心的志願役人員。依據立院報告指出，2022年與2023年上半，18個月內志願役減員9600餘人，比率高達6％，令人心驚。

人力缺口的解方，是提升軍人的行業價值。除必須進一步改善待遇，還要改造組織文化，但絕非如部分綠色側翼所言，把問題轉化為撻伐「老黃埔」。另方面，政府高層也該想想，面對規模數十倍於己的假想敵，不「伐謀」、「伐交」而只求正面硬槓，又如何禁得起長期反覆的磨耗？

國防部 華郵 預算

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