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外交人員無法輪替 澳門批台灣炒作

記者廖士鋒／台北4日電

陸委會近日披露台駐澳門辦事處的外交官7月23日返台，但接任者因台方無法接受「一中承諾書」而不能輪替，並呼籲澳門「盡速摒除不必要的障礙」。對此，澳門政府回批陸委會「歪曲事實，抹黑攻擊」、「嚴重損害澳台關係」，強調此事是台灣當局「不負責任的結果」。

澳門政府2日晚間發布「對台灣當局關於『台北經濟文化辦事處』人員輪換的回應」，當中「就台灣當局歪曲事實，惡意炒作」在澳門駐處人員輪換的做法表示「堅決反對」。聲明指，據「澳門特別行政區基本法」和1999年「中央人民政府處理『九九』後澳門涉台問題的基本原則和政策」，台在澳機構及人員「必須遵守一個中國原則」。

聲明強調，澳門政府對台北經濟文化辦事處（即陸委會澳門辦事處）及人員提出簽署「承諾書」的相關要求、採取有關措施，「完全正當合理」，並批評台方政府「歪曲事實，抹黑攻擊，突顯出於政治目的而惡意炒作，嚴重損害澳台關係」，重申當前駐處「人員問題」是台灣當局「一意孤行，不負責任的結果，一切後果應由台灣當局全部承擔」。

對澳門政府的說法，陸委會並未置評。而陸委會澳門辦事處官網7月23日已公告自該日起「延長護照、入國證明書、簽證及文件驗證等相關業務之辦理工作天」、「敬請預約後再行前來」。

澳媒新華澳報昨天發文指，台方外交部是「搬起石頭打自己的腳」，因為澳門政府正好籍此機會拒絕台外交部駐澳人員，「清除了台灣當局在澳門特區彰顯其是『主權國家』的重要象徵，將『兩國論』或『一中一台論』的所有元素，都掃除乾淨」。

澳門 簽證

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