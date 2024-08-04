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新聞評論／兩岸協商藏黑箱 口水公權力難護民

社論

金門陸船翻船事件告一段落，兩岸代表簽署協商共識。這是民進黨執政以來，與大陸簽署的第一分共識文件，陸委會告訴國人「協議由政府主導，因為官方才有公權力」。但矛盾的是，既然行使公權力，為何協議內容不能依法公開，接受民意監督？

民進黨在野時主張兩岸談判與協議須接受國會監督，抨擊服貿談判黑箱作業不對等，出賣台灣利益，支持學生攻擊國會與行政院。如今執政，竟在丟掉了金馬禁限制水域後，再躲進黑箱進行兩岸談判。協議內容攸關雙方代表身分、共識條件等是否符合對等尊嚴，不能公開是因我方有不可告人之處，還是賴政府屈就對岸要求？

依兩岸條例，陸委會統籌辦理台灣地區與大陸地區訂定協議事項，可委託民間團體執行。協議簽署後卅日內報請行政院核定，並送立院備查。但金門事件協商，賴政府宣稱由「有力人士」從中斡旋。是因委託在野黨去談，所以不能透露，避免丟臉嗎？依法協議文件要送立院備查，陸委會卻鎖入黑箱，難道是怕國人發現，主張兩國互不隸屬的賴政府，簽協議卻「自降國格」？

兩岸簽署協商共識後，陸委會副主委梁文傑宣稱，沒有九二共識，兩岸還是可以解決問題。言下之意，賴政府已突破蔡英文時代的對話障礙。但這些「成就」遭國台辦連夜反駁，重申「兩岸須回到九二共識，才能恢復談判」。更站不住腳的是：若兩岸已恢復對話，為何陸委會不趁此機會邀對岸協商處理台海漁事糾紛，訂出作業規範，杜絕衝突？

就在陸委會與海委會爭功大內宣之際，澎湖發生兩岸漁船碰撞事件。漁民稱，大批陸船越中線進入西嶼海域作業，海巡署接獲報案趕來，三艘艦艇寡不敵眾，無法登檢只能噴水柱驅離。一艘陸船離開時碰撞我方漁船，造成不小損傷，一名漁工肋骨斷裂。船東抱怨，海巡署船艇目睹肇事船逃越中線，被大陸海警帶走，為何我方不替漁民追捕現行犯？海巡署表示，將完備蒐證資料，由陸委會及漁業署協助求償事宜。大陸三無漁船在金門撞翻出事，陸方嚴詞要求我方給交代；但陸委會對澎湖撞船事件只有一句「希望大陸加強執法」。難怪漁民大罵政府消極。

賴政府寧可巨額補助電視劇搧動恐共情緒，製造仇恨分裂民心，卻不務實加速提升海巡艦艇執法能量，以因應愈趨複雜的台海水域紛爭。海巡署只提醒漁民，中國禁漁期將結束，海上船隻眾多，請隨時注意航行安全，有事可打報案電話。這樣就算盡到護漁責任嗎？如此公權力與花拳繡腿何異？

兩岸漁民爭搶有限漁源，海上雖有兩個執法主體，卻無相互協調的管理規範。而且雙方有政治矛盾，我方實力明顯居下風。若政府無視現況，類似的紛爭隨時可能升高成台海衝突。這是兩岸亟待解決的問題，試問陸委會：沒有九二共識可以解決嗎？

幾個月來，梁文傑對兩岸定位的談話翻來覆去，時而跟著賴總統冒進「兩國」互不隸屬，時而放軟退守「兩區」互不隸屬，金門陸船事件協商共識底定後，又稱兩國互不隸屬和兩區互不隸屬一樣；既違兩岸條例，又違憲法增修條文，未來兩岸問題恐怕更難解決。

然而金門與澎湖兩個現場，正對映出賴政府的荒謬：高官意識形態掛帥，只會吹噓在兩岸伸張公權力，甚至連彰顯公權力的協議文件都不能見光。難道公權力已被民進黨政府消耗成國王的新衣？但海峽中線和禁限制水域都遭沒收，民進黨政府連現狀都無力維持，如何保護人民？

民進黨 蔡英文

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